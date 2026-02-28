Preocupación en Mendoza por la fuerte caída en la donación de sangre

El Banco de Sangre registra menos colectas y menos donantes en verano. La donación de sangre cae a nivel crítico y afecta a hospitales públicos.

Mendoza registra una caída crítica en la donación de sangre. Podes donar en el CRH ubicado en Garibaldi y Montecaseros, de lunes a viernes de 8 a 14.30.

En Mendoza se registra una caída significativa en la donación de sangre, una situación que desde el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) califican como crítica y que se profundiza durante los meses de verano por el receso de actividades educativas y laborales.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 26-02-2026 - LDH - MARIA CAMILA ROBY - MÉDICA CRH - DONACIÓN DE SANGRE “Nosotros iniciamos el primero de diciembre una campaña que se llama El Banco de Sangre no se toma vacaciones, debido a la caída de stock que ocurre en estos meses por el receso que hay en las vacaciones, tanto en las universidades como en los colegios y en las empresas. Para nosotros son voluntarios muy importantes y en las vacaciones caen todos esos donantes”, explicó María Camila Roby, médica del servicio de hemodonación del CRH, en diálogo con MDZ Radio.

Caída estacional y menos colectas externas La profesional detalló que otro factor determinante es la disminución de colectas externas. “Durante el año nosotros hacemos al mes más o menos entre 12 y 16 colectas y en enero cae a una o dos colectas al mes. Así que baja considerablemente el número de donantes”, señaló. También indicó que las altas temperaturas dificultan la organización de estas campañas fuera del centro.

Consultada por la magnitud del problema, fue categórica: “Sí, es crítico. La verdad que, para que se den una idea, nosotros anual, o sea, las transfusiones promedios anuales son 22.000 hemocomponentes. Y nosotros, en los últimos cuatro años aproximadamente, hay 16.000 unidades recibidas por alza. O sea, la sangre realmente se necesita”.

Stock crítico y riesgo para el sistema público de salud Sobre las consecuencias de una eventual profundización de la escasez, advirtió: “Sí, tal cual, sin dudas”, al ser consultada sobre la posibilidad de que se paralicen intervenciones. Además, remarcó que el organismo “abastecemos a todos los hospitales públicos” y que también distribuyen componentes a otras provincias.