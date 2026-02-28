Tarifa Social SUBE: quiénes pueden pagar 55% menos el boleto en marzo y cómo acceden al descuento

En marzo de 2026, la Tarifa Social Federal de la SUBE se mantiene como un beneficio clave para millones de usuarios del transporte público en Argentina. El programa permite pagar 55% menos en colectivos y trenes y alcanza a jubilados, AUH y otros beneficiarios de ANSES en todo el país.

La Tarifa Social Federal es un esquema de subsidio al transporte público que se aplica a través de la tarjeta SUBE. El beneficio otorga un 55% de descuento en el boleto mínimo de colectivos y trenes en todas las jurisdicciones donde funciona el sistema.

Cómo acceder a la Tarifa Social de la tarjeta SUBE para beneficiarios de Anses. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cómo acceder al descuento de la tarjeta SUBE para beneficiarios de Anses. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

En la práctica, si el boleto mínimo cuesta $1.000, el beneficiario paga $450. El descuento se aplica automáticamente al validar el viaje con la tarjeta registrada.

El acceso al descuento está vinculado a la situación previsional, laboral o social del titular. Pueden solicitar la Tarifa Social:

El beneficio alcanza a quienes perciben prestaciones de la ANSES y programas oficiales de asistencia.

Cómo tramitar la Tarifa Social SUBE paso a paso

Si ingresaste recientemente a una de las categorías alcanzadas o todavía no tenés activo el descuento, el trámite es digital y se realiza en tres pasos:

Generar el PIN SUBE en Mi ANSES: ingresá al portal de ANSES, sección “Programas y beneficios”, y generá un código de seis dígitos que permitirá vincular tus datos con el sistema SUBE.

Registrar la tarjeta: con el PIN, accedé al sitio oficial argentina.gob.ar/sube para registrar la tarjeta o asociarla a tu perfil.

Activar el atributo social: apoyá la tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS) ubicada en estaciones de tren o bancos. También podés hacerlo desde la app SUBE en celulares Android con tecnología NFC.

Una vez completado el proceso, el descuento del 55% se aplica automáticamente en cada viaje.

¿Hay que renovar la Tarifa Social?

A diferencia de otros subsidios provinciales o municipales, la Tarifa Social Federal permanece activa mientras el titular conserve su condición de beneficiario ante ANSES. No requiere renovación mensual ni semestral.

Además, registrar la tarjeta SUBE permite recuperar el saldo en caso de robo o extravío y facilita la gestión de reclamos.

La Tarifa Social SUBE continúa siendo en marzo de 2026 una herramienta central para sostener el acceso al transporte público y aliviar el gasto mensual de los sectores más vulnerables.