Mendoza aceptó la donación de equipamiento para neonatología del Hospital Notti
El Gobierno de Mendoza formalizó la incorporación de una incubadora y un monitor multiparamétrico donados por una empresa aseguradora.
El Gobierno de Mendoza oficializó la aceptación de una donación destinada al sistema de salud pública mediante el Decreto Nº 3123, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida establece la incorporación de equipamiento médico al servicio de neonatología del Hospital Notti.
Según el texto oficial, la donación fue efectuada por la Federación Patronal Seguros S.A. "al SERVICIO DE NEONATOLOGIA del Hospital Pediátrico “Dr. HUMBERTO J. NOTTI”", en el marco del expediente correspondiente.
Qué equipamiento se incorpora al Hospital Notti
El decreto detalla que la donación incluye una incubadora de terapia con control de temperatura de piel y aire, y un monitor multiparamétrico con capacidad para registrar signos vitales como ECG, respiración, temperatura, saturación de oxígeno y presión arterial.
Estos dispositivos serán destinados al área de neonatología, donde se atienden recién nacidos que requieren cuidados especiales, fortaleciendo la capacidad de respuesta del hospital en este servicio.
De acuerdo con la documentación oficial, ambos equipos cuentan con especificaciones técnicas detalladas y fueron incorporados al inventario provincial conforme a los procedimientos administrativos vigentes. Además, la normativa dispone que las áreas correspondientes deberán registrar los bienes y notificar a la Contaduría General de la Provincia.
El texto publicado en el Boletín Oficial