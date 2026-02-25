Pronóstico: el SMN informó cómo va a estar el tiempo en Mendoza

El día se mantendrá templado y con viento leve del este, mientras la inestabilidad persistirá en cordillera.

La máxima para este miércoles será de 29°.

El miércoles se perfila como una jornada sin grandes cambios en Mendoza, con nubosidad variable y un ambiente térmico similar al de los últimos días. Las condiciones serán estables en el llano, aunque el cielo presentará momentos de mayor cobertura nubosa.

Según el pronóstico Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 18° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 29° por la tarde. Los vientos leves del este acompañarán el desarrollo del día sin generar variaciones significativas en el ambiente.

En la zona cordillerana persistirá la inestabilidad, con condiciones variables y cielo cambiante, por lo que no se descartan fenómenos aislados en sectores de alta montaña.

El pronóstico para el jueves y viernes en Mendoza El jueves volverá a sentirse un ascenso térmico. Se espera nubosidad variable, vientos leves del noreste y tormentas hacia la noche. La máxima llegará a 32° y la mínima será de 17°, mientras que en cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso.