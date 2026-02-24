Ante una gripe más contagiosa, Mendoza adelanta la campaña de vacunación

Desde Nación adelantan la campaña de vacunación antigripal ante la circulación temprana de una nueva variante. Distribuirán más de 8 millones de dosis en todo el país. En Mendoza , la estrategia se iniciará el lunes 2 de marzo con foco en los grupos de riesgo, según confirmó Iris Aguilar, jefa del Departamento Provincial de Inmunizaciones, en diálogo con MDZ Radio .

A nivel nacional, la campaña comienza el 9 de marzo, pero en Mendoza “desde el próximo lunes vamos a empezar a vacunar contra la gripe . Como todos los años, de manera gratuita para los grupos que llamamos 'grupos de riesgo'”, señaló. Y explicó que este año se hace “más hincapié en los grupos de riesgo” por la circulación de la variante “H3N2, subclado K”, que “tiene la particularidad de que se contagia con mayor facilidad, tiene mayor contagiosidad, mayor transmisibilidad. Pero no produce cuadros más graves”.

Aguilar remarcó que el objetivo no es evitar la gripe en sí, sino sus complicaciones: “No para que no tengan gripe, porque la vacuna no se pone para eso, sino para evitar las complicaciones graves de la gripe que pueden aparecer en los grupos que vamos a buscar vacunar”.

La campaña está dirigida a embarazadas en cualquier etapa de la gestación, mayores de 65 años, puérperas hasta 10 días después del parto si no fueron vacunadas durante el embarazo, niños de entre 6 y 24 meses, y personas menores de 64 años con enfermedades crónicas certificadas, como “asma severo, diabetes, pacientes renales crónicos, oncológicos”. Todos ellos podrán acceder a la dosis de manera gratuita.

En el sector público provincial, unas 250.000 personas reciben la vacuna antigripal cada año . “Lo importante es que tenemos la vacuna disponible un poco antes que en años anteriores”, destacó, y subrayó que la intención es que los grupos de riesgo lleguen protegidos al invierno, “cuando empiezan a circular los virus con mayor frecuencia”.

Respecto a otras inmunizaciones, indicó que la vacuna contra el neumococo está recomendada para mayores de 65 y menores de 64 con factores de riesgo, y que la vacuna contra el COVID-19 continúa disponible de manera gratuita para mayores de 65, personas con enfermedades crónicas e inmunosuprimidos.

Caída pospandemia y recuperación de coberturas

Consultada por la caída en las coberturas tras la pandemia, Aguilar advirtió que “post pandemia los números mundiales y el correlato nacional” registraron “más o menos un 10 por ciento” de disminución. Incluso sostuvo: “La pandemia creo que hartó a la gente del tema de vacunas”, y mencionó el impacto de la “infodemia” a nivel global.

Sin embargo, destacó que en Mendoza “las coberturas vienen mejorando de manera significativa” y que, tras las notificaciones a familias por esquemas incompletos, se produjo “una avalancha de padres actualizando esquemas de vacunación”. “Se recuperaron muchísimos esquemas atrasados, algunos muy atrasados”, afirmó.

Finalmente, insistió en la importancia de sostener las coberturas para evitar el regreso de enfermedades controladas: “La única manera de evitar la reaparición de enfermedades que no hemos visto nosotros gracias a las vacunas, es vacunándose”.