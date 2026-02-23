Gripe: adelantan la campaña de vacunación por la nueva variante y la suba temprana de casos

Desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron el adelanto de la campaña de vacunación , lo que dio inicio al envío temprano de vacunas a todas las jurisdicciones del país. Las autoridades sanitarias resolvieron adelantar la campaña nacional de vacunación antigripal ante la circulación de una nueva variante de influenza en Argentina y el inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios.

La medida busca garantizar protección anticipada en los grupos de riesgo y reducir el impacto sanitario durante el pico de contagios de gripe.

De acuerdo con un comunicado, esta semana se concretará la primera entrega de 795.760 dosis de vacunas antigripales , entre ellas la formulación adyuvantada (aTIV) y la destinada a adultos.

El cronograma oficial ya contempla próximas partidas para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan organizar la logística interna y comenzar la aplicación el 9 de marzo.

Para cubrir a la población objetivo, la cartera sanitaria adquirió 8.160.000 dosis. De ese total, 4.700.000 corresponden a vacunas para personas de entre 24 meses y 64 años; 2.300.000 son dosis adyuvantadas destinadas a mayores de 65; y 1.160.000 están orientadas a niños de entre 6 meses y 2 años.

Desde el organismo explicaron que en los últimos años se detectó un adelantamiento en la circulación de enfermedades respiratorias, motivo por el cual se decidió anticipar la campaña. El objetivo es que la población esté inmunizada antes del período de mayor transmisión y así amortiguar el efecto que pueda generar la variante H3N2 y su subclado K en el sistema sanitario.

Especialistas aclararon que, aunque esta variante no se asocia a cuadros más graves, sí presenta mayor capacidad de contagio, lo que podría traducirse en una mayor demanda de atención médica.

Una vez recibidas las dosis, cada jurisdicción será responsable de definir puntos de vacunación, fechas y modalidades de aplicación. Desde el Gobierno remarcaron que la vacuna antigripal “es segura, eficaz y fundamental para reducir complicaciones”, e instaron a la población incluida en los grupos priorizados a aplicársela en tiempo y forma.