Se conoció el valor de la canasta alimentaria en Buenos Aires: se necesitan más de $2.000.000 para ser clase media
La canasta alimentaria porteña presentó un nuevo aumento y se acerca a los $2.000.000, y cuánto se necesita para ser de clase media.
Según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), la canasta total porteña ya alcanzó los $1.760.926 en enero. Esta suma representa un nuevo incremento frente a los $1.702.770 que costaba en diciembre.
La encuesta basada en los ingresos por familia que publicó el Idecba señala que una familia de cuatro integrantes necesita de $842.008 para no ser indigente y de $1.760.926 para no ser pobre en enero. Además, señaló que un hogar de dos jubilados requiere de $425.145 y $914.310, respectivamente.
En el caso de una persona que vive sola, necesita en promedio de $276.068 para no ser indigente y $627.490 para no caer en la pobreza. En el caso de dos jóvenes propietarios, el costo de la canasta alimentaria es de $510.726 y el de la canasta total de $1.026.044; mientras que una pareja que alquila requiere lo mismo para no caer en la indigencia y $1.297.425 para no ser pobre.
Los distintos niveles socioeconómicos según la canasta alimentaria
El informe también señala los ingresos mínimos y máximos para alcanzar los distintos niveles socioeconómicos en Buenos Aires:
- Indigencia: hasta los $767.412,90.
- Pobres no indigentes: hasta los $1.396.660,09.
- No pobres vulnerables: hasta los $1.760.925,78.
- Sector medio frágil: $2.201.157,23.
- Clase media: $7.043.703,15.
- Sector acomodado: sin máximo.