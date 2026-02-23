Se conoció el valor de la canasta alimentaria en Buenos Aires: se necesitan más de $2.000.000 para ser clase media

La canasta alimentaria porteña presentó un nuevo aumento y se acerca a los $2.000.000, y cuánto se necesita para ser de clase media.

La canasta alimentaria alcanzó los $842.008 para evitar la indigencia en un hogar de cuatro integrantes.

Según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), la canasta total porteña ya alcanzó los $1.760.926 en enero. Esta suma representa un nuevo incremento frente a los $1.702.770 que costaba en diciembre.

La encuesta basada en los ingresos por familia que publicó el Idecba señala que una familia de cuatro integrantes necesita de $842.008 para no ser indigente y de $1.760.926 para no ser pobre en enero. Además, señaló que un hogar de dos jubilados requiere de $425.145 y $914.310, respectivamente.

canasta alimentaria IDECBA IDECBA En el caso de una persona que vive sola, necesita en promedio de $276.068 para no ser indigente y $627.490 para no caer en la pobreza. En el caso de dos jóvenes propietarios, el costo de la canasta alimentaria es de $510.726 y el de la canasta total de $1.026.044; mientras que una pareja que alquila requiere lo mismo para no caer en la indigencia y $1.297.425 para no ser pobre.

Los distintos niveles socioeconómicos según la canasta alimentaria El informe también señala los ingresos mínimos y máximos para alcanzar los distintos niveles socioeconómicos en Buenos Aires: