Más de 2 mil personas celebraron la Pisada de la Uva en el Shopping

El jueves se realizó la ya consagrada Pisada de la Uva de Virreinas en la playa de estacionamiento del centro comercial, en una jornada que deslumbró con un clima ideal y una convocatoria que superó todas las expectativas.

Más de 2 mil asistentes llegaron hasta el Mendoza Shopping para celebrar este clásico de Vendimia, una propuesta que sostiene, resignifica y pone en valor un rito esencial de la cultura vitivinícola.

Cuando comenzaba a caer el sol, y mientras las bodegas iniciaban la degustación de sus etiquetas, las 18 virreinas departamentales se preparaban para vivir una noche de música y danza entre toneles. Fueron la Reina Nacional 2025, Alejandrina Funes, y la Virreina, Sofía Perfumo las encargadas de abrir el baile en la enorme prensa de uva, apostada en el centro del escenario.

A continuación, las virreinas se convirtieron en protagonistas consiguiendo la ovación del público y de todas las candidatas que disputarán la corona nacional de la Vendimia 2026 el sábado 8 de marzo en el Anfiteatro Frank Romero Day.

El festejo, conducido por Amadeo Inzirillo, contó con la musicalización del DJ Diego Martínez, quien ambientó la previa y la tradicional “pisada”. Antes del momento central, los visitantes recorrieron los stands de productores vitivinícolas y cerveceros para conocer sus propuestas y acompañarlas con distintas degustaciones, además de disfrutar de la variada oferta gastronómica de los food trucks.

En esta edición se brindó con etiquetas de Estancia Mendoza, Mi Terruño, Andeluna, Finca Magnolia, Dilema, Escandalosos, Zedric, Dante Robino, Tradición Bombal, Familia Rubino, Vieja Mendoza, Festivo (Monteviejo), 11 Barricas, Tierras Altas y Rpb. También las distintas variedades de cerveza Andes refrescaron a los presentes.

“La verdad es que es una experiencia maravillosa. Poder vivir la tradicional pisada de la uva en un espacio tan accesible y familiar como el shopping acerca nuestra fiesta a muchísima gente que tal vez no puede participar en otros ámbitos. La organización es impecable, cuidando cada detalle, desde la ambientación hasta la coordinación de los tiempos. Se nota el trabajo y el compromiso de todo el equipo para que el público disfrute de una propuesta auténtica, ordenada y llena de emoción. Sin dudas, es una iniciativa que jerarquiza la tradición y la mantiene viva, acercándola a nuevas generaciones”, manifestó Cristina Molina, del departamento de Godoy Cruz.

MENDOZA SHOPPING - PISADA DE LA UVA 2026

El escenario de gran magnitud, pantallas y cuidada escenografía potenció el impacto visual de los distintos cuadros artísticos acompañados de destrezas acróbatas, ballet de zamba, tango, chacarera y la molienda de la pisada de uva de cada virreina.

El final del espectáculo se disfrutó con la energía de la banda local Lluvia de Papas que se aseguró de convertir el predio en una gran pista de baile. Mientras que el grupo de cumbia pop Agapornis se presentará el sábado 21 de febrero, a las 20 hs, en el mismo en escenario del shopping (Acceso Este 3280, Guaymallén).

Las entradas adquiridas para la Pisada de la Uva serán válidas para ingresar al recital de Agapornis, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

MENDOZA SHOPPING - PISADA DE LA UVA 2026

Ganadoras de la Pisada

Tras la actuación de las soberanas se realizó un sorteo ¡Appa! Gifts entre todas las participantes de la Pisada de la Uva. Hubo premios de $250.000, $200.000 y $150.000 y además regalos de Óptica Duci.

Las virreinas de los departamentos de Junín, General Alvear y Ciudad de Mendoza, Candela Caballero, Aitana García y Sofia Sosa Pucciarelli, respectivamente se quedaron con los obsequios de Duci.

Mientras que las virreinas Milagros Ortolano (Maipú), Sofía de Castro (La Paz) y María de los Ángeles Figueroa (Malargüe) pusieron el broche de oro a la celebración consagrándose como las ganadoras del sorteo ¡Appa!.