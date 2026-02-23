Ayuda Escolar Anual: cuándo paga esta ayuda la Anses

Con el comienzo del ciclo lectivo cada vez más cerca, las familias argentinas empiezan a organizar los gastos escolares. En este contexto, Anses activa una ayuda clave para acompañar el regreso a clases y aliviar el impacto económico de útiles, uniformes y materiales.

La Ayuda Escolar Anual 2026 tendrá un monto de $85.000 por hijo y está destinada a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a trabajadores que perciben asignaciones familiares a través del sistema SUAF. El beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobran las prestaciones habituales.

El pago corresponde a niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años inclusive que asistan a establecimientos educativos habilitados. Además, es obligatorio presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026 para evitar la suspensión de futuras acreditaciones .

El monto se abonará en un pago único entre febrero y marzo, coincidiendo con el inicio del calendario escolar. La acreditación se realiza sin trámite adicional, siempre que los datos personales y familiares estén actualizados. De no cobrar en febrero, los pagos se ultimarán en marzo.

El depósito se realiza de forma automática por Anses si los datos familiares y escolares están correctamente actualizados.

ANSES confirmó el pago de la Ayuda Escolar Anual 2025, un beneficio clave para acompañar a las familias con hijos en edad escolar. Foto: Shutterstock

Para 2026, el cobro está sujeto al Ingreso del Grupo Familiar. El tope máximo es de $5.292.758 brutos mensuales, mientras que el ingreso individual por integrante no debe superar los $2.646.379. Si se exceden estos valores, el beneficio no se liquida. Este control impacta principalmente en trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que perciben asignaciones.

Anses realiza cruces automáticos de información salarial y tributaria antes de habilitar el pago. Cualquier inconsistencia en los registros puede derivar en la exclusión del beneficio, por lo que mantener los datos actualizados es clave para evitar inconvenientes.

En el caso de hijos con discapacidad, no rigen límites de edad ni topes de ingresos. El único requisito es contar con la acreditación vigente ante el organismo.

Con un monto de $85.000 por hijo y pago automático, esta ayuda representa un respaldo importante para afrontar los gastos del inicio escolar, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.