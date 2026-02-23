Anses dio a conocer los pagos del lunes 23: quiénes cobran primero en la semana
La Anses avanza con el calendario de pagos de febrero y este lunes 23 de febrero comienzan a cobrar jubilados que perciben más de un haber mínimo.
La Anses confirmó el calendario de pagos de este lunes 23 de febrero y detalló qué beneficiarios cobran hoy según la terminación del DNI, además de las prestaciones que se acreditan sin importar el documento.
Este lunes marca el inicio de una nueva etapa del cronograma, con depósitos para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y el avance de asignaciones para distintos grupos. Como ocurre cada jornada, los pagos se organizan por terminación de DNI y se acreditan en las cuentas declaradas.
En el caso de las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, este lunes cobran quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Al mismo tiempo, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se depositan a titulares con DNI finalizado en 8, mientras que la Asignación por Embarazo corresponde a beneficiarias con documento terminado en 7.
Además, continúan las prestaciones que no requieren tener en cuenta la terminación del DNI. Las Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, junto con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, pueden cobrarse sin importar cómo termine el documento dentro del período vigente definido por Anses.
El organismo recuerda que la fecha y el lugar de cobro pueden consultarse en la web oficial o a través de Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.