Anses dio a conocer los pagos del lunes 23: quiénes cobran primero en la semana

La Anses avanza con el calendario de pagos de febrero y este lunes 23 de febrero comienzan a cobrar jubilados que perciben más de un haber mínimo.

Este lunes marca el inicio de una nueva etapa del cronograma, con depósitos para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y el avance de asignaciones para distintos grupos. Como ocurre cada jornada, los pagos se organizan por terminación de DNI y se acreditan en las cuentas declaradas.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, este lunes cobran quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Al mismo tiempo, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se depositan a titulares con DNI finalizado en 8, mientras que la Asignación por Embarazo corresponde a beneficiarias con documento terminado en 7.

Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación Algunas prestaciones se acreditan sin importar la terminación del DNI y permanecen disponibles en cuenta. Shutterstock Además, continúan las prestaciones que no requieren tener en cuenta la terminación del DNI. Las Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, junto con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, pueden cobrarse sin importar cómo termine el documento dentro del período vigente definido por Anses.