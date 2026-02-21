Créditos de Anses: cómo ver cuotas pendientes, montos y el estado del débito mes a mes

Los créditos otorgados por la Anses fueron tomados por miles de personas y, aunque ya no se entregan como antes, muchos siguen en etapa de devolución. Se trata de préstamos que se habían habilitado durante la gestión previa al actual gobierno nacional y que podían alcanzar hasta $1.000.000.

Además, cuentan con planes de pago extendidos que llegaban a 48 cuotas . Esa deuda continúa activa para quienes la solicitaron, por lo que conviene controlar mes a mes qué se debita y qué resta abonar.

La consulta se realiza de manera digital y exige dos datos básicos: el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Con esa combinación, el usuario puede entrar a Mi Anses y buscar el apartado vinculado a los préstamos. Dentro de esa sección, el sistema muestra los créditos vigentes asociados a la persona. Allí se visualiza el detalle de cuotas, cuánto falta cancelar y el valor de cada pago. Además, desde el mismo entorno se puede revisar información operativa del descuento mensual y otras opciones vinculadas al cobro.

Otro punto útil es la posibilidad de verificar y modificar el CBU de la cuenta bancaria desde la que se descuentan las cuotas. Ese dato importa, sobre todo, cuando se cambia de banco, se cierra una cuenta o se decide usar otra para concentrar débitos. En el menú del crédito también suele figurar la cantidad total de cuotas y el importe asignado a cada una, lo que permite ordenar el presupuesto personal con mayor precisión.

Anses recuerda que el descuento de las cuotas se realiza dentro de una ventana fija: entre el día 1 y el día 10 de cada mes, directamente desde la cuenta informada por el titular. Ese rango de fechas es clave para no confundirse, porque el cobro no necesariamente cae siempre el mismo día. Por eso, muchas personas prefieren revisar movimientos bancarios durante esos primeros días del mes y confirmar si el pago se concretó.

Si el débito no se ejecuta por falta de fondos, el sistema lo registra como un atraso. En ese escenario, la entidad informó que al mes siguiente pueden descontarse dos cuotas juntas, y que se aplican intereses por el incumplimiento. Para evitar sorpresas, se recomienda chequear el estado del crédito en Mi Anses: cuando el pago no impacta, suele aparecer la indicación de “mora”. Esa señal funciona como alerta temprana para regularizar la cuenta y no arrastrar cargos extra.

Montos de cuotas, primera más alta y si existen nuevos préstamos

En cuanto al valor de las cuotas, Anses explicó que el esquema tiende a mantener importes parejos desde la segunda cuota hasta la última. La excepción suele ser el primer pago, que puede venir más elevado porque incluye gastos administrativos. Es decir: si al comienzo se ve un monto mayor y luego cifras más estables, no necesariamente se trata de un error, sino de cómo fue diseñado el plan de devolución.

Sobre la pregunta que aparece con frecuencia —si es posible pedir otro crédito similar—, la respuesta depende del momento actual. Los préstamos que se ofrecían a trabajadores y jubilados dejaron de estar disponibles con el cambio de gobierno, aunque las obligaciones ya asumidas deben seguir pagándose. De todos modos, Anses señaló que jubilados, trabajadores e incluso titulares de asignaciones pueden encontrar alternativas en bancos que ofrecen líneas con condiciones específicas para esos perfiles. En esos casos, conviene comparar tasas, plazos y costos totales antes de firmar, para no asumir una carga financiera difícil de sostener.