Cómo consultar la historia laboral en Anses y qué hacer si faltan aportes

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) recordó la importancia de revisar periódicamente la historia laboral para verificar que todos los aportes jubilatorios estén correctamente registrados. El trámite puede realizarse de manera online, es gratuito y no requiere asistir a una oficina.

A través de la plataforma Mi Anses, los trabajadores pueden acceder al detalle de sus aportes previsionales realizados durante toda su vida laboral. La consulta permite verificar las declaraciones juradas presentadas por empleadores, los períodos trabajados y los aportes efectuados como monotributista o autónomo.

Para acceder al historial laboral, los usuarios deben ingresar a la página oficial de Anses con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego, deben dirigirse a la sección “Trabajo” y seleccionar la opción “Consultar Historia Laboral”.

El sistema mostrará la información registrada en la base de datos del organismo previsional y permitirá descargar o imprimir la constancia, la cual tiene validez oficial sin necesidad de firma.

La consulta también puede realizarse desde la aplicación móvil Mi Anses.

Qué hacer si faltan aportes

Uno de los principales objetivos de revisar la historia laboral es detectar posibles períodos no registrados. En esos casos, Anses permite iniciar un trámite de “Reconocimiento de Servicios”, mediante el cual se pueden acreditar años trabajados que no figuran en el sistema.

Para realizar este procedimiento, es necesario presentar documentación respaldatoria, como recibos de sueldo, certificaciones de servicios, telegramas laborales o cualquier comprobante que demuestre la relación laboral.

El trámite puede gestionarse de manera virtual a través del sistema de Atención Virtual de Anses o presencialmente con turno previo.