Anses publicó el calendario de pagos de junio: cuándo se cobra el aguinaldo y las ayudas para jubilados y pensionados

Anses publicó el calendario de pagos de junio de 2026 y miles de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ya pueden consultar cuándo cobran según la terminación del DNI. El cronograma llega con dos datos centrales para este mes: el nuevo aumento por movilidad y el pago del medio aguinaldo.

El organismo confirmó que las prestaciones experimentarán una suba del 2,58% en junio. Este incremento impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones. El Sueldo Anual Complementario se depositará junto con la prestación habitual. En el caso de los jubilados, el aguinaldo se calcula sobre el haber actualizado, excluyendo bonos extraordinarios.

Con el aumento de Anses, la Asignación Universal por Hijo alcanza los $144.932 por menor. Sin embargo, el pago directo habitual será de $115.945,60, debido a que el organismo retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH. Para la AUH por hijo con discapacidad, el monto asciende a $471.915, con un pago mensual directo de $377.532 tras la retención.

El aguinaldo para jubilados y pensionados se comenzará a pagar en junio.

Adicionalmente, las familias que cumplan con los requisitos podrán recibir la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, ambos acreditados junto con la prestación principal. En paralelo, las jubilaciones y pensiones también se verán beneficiadas con la suba prevista para junio .

La jubilación mínima de Anses se eleva a $403.318. Considerando el bono extraordinario de $70.000, el ingreso mensual totaliza $473.318. A esto se suma el medio aguinaldo de junio, resultando en un bruto de $674.977 para quienes perciben la mínima. La jubilación máxima se establece en $2.713.948.

La Prestación Universal para el Adulto Mayor asciende a $322.654 sin bono, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez alcanzan los $282.322 antes de la aplicación de adicionales extraordinarios.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados de Anses que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Pensiones No Contributivas de Anses

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Asignación por Embarazo de Anses

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: martes 16 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 17 de junio.

Prestación por Desempleo de Anses

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Cuáles son las dos ayudas de Anses que se pagan sin importar la terminación del DNI

Además del calendario organizado por número de documento, Anses mantiene dos pagos que se acreditan durante un período determinado y sin importar la terminación del DNI. En junio, las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción se pagarán desde el miércoles 10 de junio hasta el martes 14 de julio.

En tanto, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el lunes 8 de junio hasta el martes 14 de julio.