Moratoria Anses 2026: quiénes pueden regularizar aportes y cómo acceden al plan de pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) mantiene activa la moratoria previsional que permite regularizar aportes antes de llegar a la edad jubilatoria. El plan está dirigido a personas que saben que no alcanzarán los 30 años exigidos por ley y buscan asegurar su futura jubilación mediante un esquema de pago anticipado.

El régimen está contemplado en la Ley 27.705 y apunta a quienes se encuentran a diez años o menos de cumplir la edad jubilatoria:

La moratoria previsional de Anses permite regularizar períodos no aportados desde los 18 años hasta marzo de 2012 inclusive. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

De aprobarse en el Senado, la moratoria previsional dejará de existir. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La normativa permite regularizar períodos no aportados desde los 18 años hasta marzo de 2012 inclusive. A diferencia de la moratoria anterior —destinada a personas que ya tenían edad jubilatoria y hoy está vencida— esta modalidad continúa vigente y habilita a cancelar la deuda antes de iniciar el trámite jubilatorio.

El procedimiento se realiza de manera online y consta de estas etapas:

Consultar la Historia Laboral: ingresar a Mi Anses para verificar los aportes registrados y calcular cuántos años faltan completar. Revisar períodos como autónomo o monotributista: quienes hayan trabajado de forma independiente deben consultar el SICAM, sistema que depende de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Solicitar el plan de pago: dentro del portal, en “Solicitud de Prestaciones”, seleccionar “Plan de pago de deuda previsional para trabajadores”. Allí se eligen los períodos a regularizar y el sistema genera un Volante Electrónico de Pago (VEP).

Una vez abonado, el mes cancelado se acredita automáticamente en el historial previsional. También se puede pedir turno presencial para recibir asesoramiento en una oficina.

Aumento de la PUAM en marzo 2026

En paralelo, Anses confirmó un incremento para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Desde marzo de 2026 el haber será de $295.680,70, tras una suba del 2,88% vinculada al índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Además, continuará el bono extraordinario de $70.000 previsto en el Presupuesto 2026. Con ese refuerzo, el ingreso mensual total ascenderá a $365.680,70.

La moratoria previsional y la actualización de la PUAM se consolidan así como dos herramientas centrales para quienes buscan garantizar ingresos en la etapa jubilatoria.