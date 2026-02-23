Tormentas, lluvias y descenso de la temperatura en Mendoza: en qué zonas y a qué hora

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada inestable por la mañana, que mejora con el paso de las horas.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia para este martes 24 de febrero una jornada con nubosidad variable y descenso de la temperatura en Mendoza. También anticipa tormentas aisladas en el norte y este provincial, además de vientos “algo fuertes” del sector sur. El tiempo en alta montaña permanece inestable.

La mínima esperada es de 19ºC, mientras que la máxima es de 31ºC.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: circulación de viento Sur ingresando por el Sur provincial alrededor de las 6 y alcanza las zonas Norte y Este hacia las 9. Velocidades promedio de 25 km/h, con influencia hasta aproximadamente las 23.

circulación de viento Sur ingresando por el Sur provincial alrededor de las 6 y alcanza las zonas Norte y Este hacia las 9. Velocidades promedio de 25 km/h, con influencia hasta aproximadamente las 23. Nubosidad: desde temprano, convección asociada a tormentas y lluvias desde las 7. Se inician en la zona Sur y se extienden hacia la zona Este y el Gran Mendoza durante la mañana. Estas precipitaciones se prolongarán hasta las 14. Posteriormente se despeja y se mantiene despejado el resto del día. Durante la noche, cielo seminublado en el Sur.

desde temprano, convección asociada a y desde las 7. Se inician en la zona Sur y se extienden hacia la zona Este y el Gran Mendoza durante la mañana. Estas precipitaciones se prolongarán hasta las 14. Posteriormente se despeja y se mantiene despejado el resto del día. Durante la noche, cielo seminublado en el Sur. Alta Montaña: celo despejado toda la jornada. Pronóstico para los próximos días Para el miércoles se prevé una jornada con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura (una máxima de 29ºC). Continúa inestable en cordillera. Mientras que el jueves se anticipan tormentas hacia la noche y ascenso de la temperatura: la máxima alcanzaría los 32ºC.