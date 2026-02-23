Atención: cortes de luz en Guaymallén, Luján y otros cinco departamentos este martes
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en varias zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 24 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este martes 24 de febrero
Guaymallén
- Entre calles Remedios de Escalada, Dorrego, Ituzaingó, Zapala y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 9.00 a 12.00 h.
- En la intersección de calle Elpidio González con Azcuénaga y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 8.30 a 10.30 h.
Luján
- En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Boedo y Malabia; Carrodilla. De 8.45 a 12.45 h.
Lavalle
- En calle Proyectada V293; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle Brantis, hacia el oeste de La Costa; El Peral. De 8.30 a 12.30 h.
Tunuyán
- En calle Barandica, entre Hinojosa y Dr. Day; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- Entre calles José Oldrá, El Chacay, Coronel Videla y Ruta Nacional N°40. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles La Bodega, La Primavera, Ejército de Los Andes y Ruta N°175; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Perú, Blas Parera, Domingo Faustino Sarmiento y Lisandro de la Torre. De 15.00 a 19.00 h.
- En la intersección de calle Deán Funes con Los Sauces y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Larga Vieja, entre calles N°5 y N°8, y adyacencias; Atuel Norte. De 9.30 a 13.30 h.