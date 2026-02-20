Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Según el cronograma de Edemsa, distintas zonas de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico durante el fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 21 y domingo 22 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en tres departamentos de la provincia durante el fin de semana: en San Rafael el sábado, y en Ciudad, Maipú y San Rafael el domingo.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este sábado 21/02
San Rafael
- En calle Martinez, entre Los Inquilinos y Hanon; Cuadro Benegas. De 18.00 a 19.00 h.
- Entre calles Luis Rojo, Vélez Sarsfield, canal Babacci y Sarmiento; Salto de Las Rosas. De 9.00 a 11.00 h.
Cortes de luz programados para este domingo 22/2
Ciudad
- En la intersección de calles Espejo y 9 de Julio y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
- En la intersección de calles Perú y Sarmiento y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle Pueyrredón, entre Perito Moreno y 25 de Mayo y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 12.30 h.
San Rafael
- Entre calles Alberdi, Emilio Civit, Islas Malvinas y San Lorenzo. De 7.30 a 8.30 h.