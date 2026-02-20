Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo

Según el cronograma de Edemsa, distintas zonas de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico durante el fin de semana.

MDZ Sociedad

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento durante el fin de semana.&nbsp;

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento durante el fin de semana. 

Shutterstock

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 21 y domingo 22 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en tres departamentos de la provincia durante el fin de semana: en San Rafael el sábado, y en Ciudad, Maipú y San Rafael el domingo.

Te Podría Interesar

Cortes de luz programados para este sábado 21/02

San Rafael

  • En calle Martinez, entre Los Inquilinos y Hanon; Cuadro Benegas. De 18.00 a 19.00 h.
  • Entre calles Luis Rojo, Vélez Sarsfield, canal Babacci y Sarmiento; Salto de Las Rosas. De 9.00 a 11.00 h.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edemsa/status/2024967477864636910&partner=&hide_thread=false

Cortes de luz programados para este domingo 22/2

Ciudad

  • En la intersección de calles Espejo y 9 de Julio y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
  • En la intersección de calles Perú y Sarmiento y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • En calle Pueyrredón, entre Perito Moreno y 25 de Mayo y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 12.30 h.

San Rafael

  • Entre calles Alberdi, Emilio Civit, Islas Malvinas y San Lorenzo. De 7.30 a 8.30 h.

Archivado en

Notas Relacionadas