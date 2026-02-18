Atención: cortes de luz en Ciudad, Guaymallén y siete departamentos más este jueves
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en varias zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 19 de febrero. Esto debido a tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en nueve departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 18/2
Ciudad
- En el Cerro de la Gloria. De 8.15 a 12.15 h.
- Entre calles Ing. Cipolletti, San Martín, La Plata, Patricias Mendocinas y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.
Guaymallén
- En calle Nicolás Avellaneda, entre Mathus Hoyos y Virgen de las Nieves. En calle Victoria, entre Avellaneda y Buena Nueva. En calle Buena Nueva, entre Victoria y Nuestra Señora del Carmen. En calle Fourcade, hacia el oeste de Avellaneda. En barrio Los Tilos y adyacencias; Bermejo. De 8.00 a 12.00 h.
Las Heras
- En calle Bartolomé Mitre, entre Luis Lagomaggiore e Italia. En calle Ing. Cipolletti, entre 25 de Mayo y San Martín. Entre calles José María Godoy, San Martín, Ameghino, Sargento Cabral y áreas adyacentes. De 8.45 a 12.45 h.
Luján
- En calle Terrada, entre Zapiola y Azcuénaga, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle San Martín, entre Boedo y Bulnes, y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.
- En la Ruta Provincial N°16, entre Rutas Provincial N°15 y Nacional N°40, y áreas adyacentes; Ugarteche. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Modesto Gaviola, San Martín, Roca y Patricios. De 8.30 a 12.30 h.
Maipú
- En la intersección de calle 2 de Abril con Mischeni y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle 9 de Julio, entre San Juan y Arenales; La Palmera. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- Entre calles Crespo, Libertador San Martín, Sarmiento y Ruta Provincial N°92 Las Rosas; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle N°2, entre calles El Cepillo y Finca Papes; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Manuel Belgrano, Pellegrini, San Martín y Arizu; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Alberdi, Segovia, Islas Malvinas y El Libertador. De 7.30 a 11.30 h.
- En la Ruta Nacional N°144, hacia el sur de Las Blancas. En Algodón Wine; Cuadro Benegas. De 15.30 a 19.00 h.
- En calle El Monte, entre Santo Domingo y El Palomar; Cuadro Bombal. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Rawson, entre Muñoz y La Tombina. En Straven S.A,; El Cerrito. De 8.30 a 12.30 h.