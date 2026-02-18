Anses actualiza la AUH por Discapacidad: el total supera $420.354 y quiénes lo cobran en febrero
Con la suba de febrero por movilidad, la AUH por discapacidad queda por encima de $420.354 por hijo, pero Anses paga mes a mes el 80% y libera el resto.
Anses aplicará en febrero un incremento del 2,85% en las asignaciones, un ajuste ligado al dato de inflación de diciembre difundido por el Indec. En ese marco, vuelve a crecer la Asignación Universal por Hijo (AUH) y, en particular, la prestación destinada a hijas e hijos con discapacidad.
El punto central es operativo: aunque el beneficio se actualiza, el organismo no transfiere el 100% todos los meses. Abona una parte y reserva otra para un control posterior, que se destraba con un trámite anual.
Quién puede cobrar la AUH por Discapacidad
La AUH por Discapacidad es un pago mensual por cada hijo o hija sin límite de edad, dirigido a familias sin empleo formal o con actividad en la economía informal. Está orientada a la madre, al padre o a la persona titular a cargo que se encuentre, según el caso, dentro de estos grupos: trabajadores en relación de dependencia; quienes perciben ingresos mediante una Aseguradora de Riesgos del Trabajo; monotributistas; personal de temporada o del ámbito rural; beneficiarios de la Prestación por Desempleo o de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra; titulares de una Pensión No Contributiva por Invalidez o de una asignación por trasplante; y también jubilados y pensionados.
En cuanto a condiciones, Anses solicita que la persona a cargo sea argentina y resida en el país. Si es extranjera o naturalizada, debe acreditar dos años como mínimo de residencia. También es clave mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en los registros del organismo. Para el hijo o hija, además de no tener tope de edad, se exige residencia en Argentina, estado civil compatible (soltero, viudo, divorciado o separado legalmente) y contar con la autorización vigente de cobro emitida por Anses.
Cuánto se paga en febrero y qué parte queda retenida
Con el ajuste de movilidad de febrero, la AUH general queda en $129.070 por cada hijo o hija. Pero el depósito mensual no refleja ese total: Anses transfiere el 80%, equivalente a $103.256, y deja en reserva el 20%, que representa $25.814. Ese monto no se pierde: se acumula y se acredita cuando se cumple con la verificación anual.
En el caso de AUH por Discapacidad, el importe total supera los $420.000. Para febrero, la cifra informada asciende a $420.354 por hijo o hija con discapacidad. Siguiendo la misma lógica, el pago directo mensual se calcula sobre el 80%: queda en $336.283. El porcentaje restante se mantiene retenido hasta que se presenten los comprobantes exigidos por el sistema, vinculados a controles de salud y, cuando corresponde, escolaridad.
El trámite para cobrar lo acumulado y el calendario por DNI
El dinero reservado responde a una verificación anual que se realiza con la libreta de AUH (o el formulario equivalente). Allí se acredita que, hasta los 4 años, se cumplieron controles sanitarios y vacunación; y entre los 5 y los 18, además, la asistencia a la escuela. Para cobrar lo acumulado, ANSES fijó como fecha tope el 31 de marzo de 2026.
La gestión puede completarse por internet desde Mi Anses. Se ingresa con el CUIL y la clave personal de seguridad social; luego se consulta la sección “Hijos” y el apartado de libreta para revisar los datos registrados. El sistema permite generar el formulario, que después debe imprimirse y llevarse a la escuela y al centro de salud para obtener las firmas. El último paso es subir una foto o escaneo legible del documento firmado. Tras la validación, ANSES deposita el 20% acumulado en pagos posteriores, por lo general dentro de unos 60 días.
Para febrero de 2026, las fechas de cobro se ordenan por terminación de DNI: 0 (lunes 9), 1 (martes 10), 2 (miércoles 11), 3 (jueves 12), 4 (viernes 13), 5 (martes 18, por Carnaval), 6 (miércoles 19), 7 (jueves 20), 8 (lunes 23) y 9 (martes 24). La confirmación exacta también puede consultarse en Mi Anses, en el apartado de cobros y liquidaciones.