Anses actualiza la AUH por Discapacidad: el total supera $420.354 y quiénes lo cobran en febrero

Anses aplicará en febrero un incremento del 2,85% en las asignaciones, un ajuste ligado al dato de inflación de diciembre difundido por el Indec. En ese marco, vuelve a crecer la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y, en particular, la prestación destinada a hijas e hijos con discapacidad .

El punto central es operativo: aunque el beneficio se actualiza, el organismo no transfiere el 100% todos los meses . Abona una parte y reserva otra para un control posterior, que se destraba con un trámite anual.

La AUH por Discapacidad es un pago mensual por cada hijo o hija sin límite de edad , dirigido a familias sin empleo formal o con actividad en la economía informal. Está orientada a la madre, al padre o a la persona titular a cargo que se encuentre, según el caso, dentro de estos grupos: trabajadores en relación de dependencia; quienes perciben ingresos mediante una Aseguradora de Riesgos del Trabajo; monotributistas; personal de temporada o del ámbito rural; beneficiarios de la Prestación por Desempleo o de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra; titulares de una Pensión No Contributiva por Invalidez o de una asignación por trasplante; y también jubilados y pensionados.

En cuanto a condiciones, Anses solicita que la persona a cargo sea argentina y resida en el país . Si es extranjera o naturalizada, debe acreditar dos años como mínimo de residencia. También es clave mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en los registros del organismo. Para el hijo o hija, además de no tener tope de edad, se exige residencia en Argentina, estado civil compatible (soltero, viudo, divorciado o separado legalmente) y contar con la autorización vigente de cobro emitida por Anses.

Con el ajuste de movilidad de febrero, la AUH general queda en $129.070 por cada hijo o hija. Pero el depósito mensual no refleja ese total: Anses transfiere el 80% , equivalente a $103.256 , y deja en reserva el 20% , que representa $25.814 . Ese monto no se pierde: se acumula y se acredita cuando se cumple con la verificación anual.

En el caso de AUH por Discapacidad, el importe total supera los $420.000. Para febrero, la cifra informada asciende a $420.354 por hijo o hija con discapacidad. Siguiendo la misma lógica, el pago directo mensual se calcula sobre el 80%: queda en $336.283. El porcentaje restante se mantiene retenido hasta que se presenten los comprobantes exigidos por el sistema, vinculados a controles de salud y, cuando corresponde, escolaridad.

El trámite para cobrar lo acumulado y el calendario por DNI

El dinero reservado responde a una verificación anual que se realiza con la libreta de AUH (o el formulario equivalente). Allí se acredita que, hasta los 4 años, se cumplieron controles sanitarios y vacunación; y entre los 5 y los 18, además, la asistencia a la escuela. Para cobrar lo acumulado, ANSES fijó como fecha tope el 31 de marzo de 2026.

La gestión puede completarse por internet desde Mi Anses. Se ingresa con el CUIL y la clave personal de seguridad social; luego se consulta la sección “Hijos” y el apartado de libreta para revisar los datos registrados. El sistema permite generar el formulario, que después debe imprimirse y llevarse a la escuela y al centro de salud para obtener las firmas. El último paso es subir una foto o escaneo legible del documento firmado. Tras la validación, ANSES deposita el 20% acumulado en pagos posteriores, por lo general dentro de unos 60 días.

Para febrero de 2026, las fechas de cobro se ordenan por terminación de DNI: 0 (lunes 9), 1 (martes 10), 2 (miércoles 11), 3 (jueves 12), 4 (viernes 13), 5 (martes 18, por Carnaval), 6 (miércoles 19), 7 (jueves 20), 8 (lunes 23) y 9 (martes 24). La confirmación exacta también puede consultarse en Mi Anses, en el apartado de cobros y liquidaciones.