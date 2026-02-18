Calendario de pagos|
Atención jubilados: Anses confirmó cuándo se cobra en marzo 2026
Anses publicó el cronograma de pagos de marzo 2026 para jubilados con suba del 2,9% y bono para la mínima. Además, continúa el calendario de febrero.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el cronograma de pagos de marzo de 2026 para jubilados y pensionados. Los haberes llegarán con un incremento del 2,9% por movilidad y la continuidad del bono extraordinario para quienes perciben la mínima. Las fechas, como es habitual, se organizan según la terminación del DNI.
Como todos los meses, el esquema se divide entre quienes cobran hasta un haber mínimo y quienes lo superan, con cronogramas diferenciados.
Cuándo cobran jubilados y pensionados en marzo 2026
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:
- DNI terminado en 0: desde el 9 de marzo
- DNI terminado en 1: desde el 10 de marzo
- DNI terminado en 2: desde el 11 de marzo
- DNI terminado en 3: desde el 12 de marzo
- DNI terminado en 4: desde el 13 de marzo
- DNI terminado en 5: desde el 16 de marzo
- DNI terminado en 6: desde el 17 de marzo
- DNI terminado en 7: desde el 18 de marzo
- DNI terminado en 8: desde el 19 de marzo
- DNI terminado en 9: desde el 20 de marzo
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: desde el 23 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: desde el 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: desde el 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: desde el 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: desde el 30 de marzo
Cuánto cobran los jubilados en marzo 2026
Con la suba del 2,9%, el haber mínimo pasará de $359.254,35 a $369.673 a partir de marzo. Esto representa un incremento superior a los $10.000 respecto del mes anterior.
A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno decidió mantener sin actualización. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán al menos $439.673 en marzo.
En cuanto a la jubilación máxima, el tope se elevará de $2.417.441 en febrero a aproximadamente $2.487.546. Este grupo no recibe el bono adicional.
Además, los jubilados que cobran por encima del haber mínimo pero no alcanzan el monto equivalente a la mínima más bono recibirán un refuerzo proporcional para garantizar un piso cercano a los $439.673.
Cómo sigue el calendario de pagos de febrero tras el Carnaval
Mientras avanza la liquidación de marzo, todavía no finalizó el cronograma de pagos correspondiente a febrero. Luego de los feriados de Carnaval (lunes 16 y martes 17), las fechas quedaron organizadas de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:
- DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero
De esta manera, Anses avanza con el cierre del calendario de febrero mientras ya se encuentra confirmado el esquema de pagos y montos para marzo 2026.