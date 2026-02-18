Atención jubilados: Anses confirmó cuándo se cobra en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) difundió el cronograma de pagos de marzo de 2026 para jubilados y pensionados. Los haberes llegarán con un incremento del 2,9% por movilidad y la continuidad del bono extraordinario para quienes perciben la mínima. Las fechas, como es habitual, se organizan según la terminación del DNI.

Como todos los meses, el esquema se divide entre quienes cobran hasta un haber mínimo y quienes lo superan, con cronogramas diferenciados.

Cuándo cobran los jubilados de Anses y qué monto percibirán en marzo.

Con la suba del 2,9%, el haber mínimo pasará de $359.254,35 a $369.673 a partir de marzo. Esto representa un incremento superior a los $10.000 respecto del mes anterior.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno decidió mantener sin actualización. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán al menos $439.673 en marzo.

En cuanto a la jubilación máxima, el tope se elevará de $2.417.441 en febrero a aproximadamente $2.487.546. Este grupo no recibe el bono adicional.

Además, los jubilados que cobran por encima del haber mínimo pero no alcanzan el monto equivalente a la mínima más bono recibirán un refuerzo proporcional para garantizar un piso cercano a los $439.673.

Cómo sigue el calendario de pagos de febrero tras el Carnaval

Mientras avanza la liquidación de marzo, todavía no finalizó el cronograma de pagos correspondiente a febrero. Luego de los feriados de Carnaval (lunes 16 y martes 17), las fechas quedaron organizadas de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero

De esta manera, Anses avanza con el cierre del calendario de febrero mientras ya se encuentra confirmado el esquema de pagos y montos para marzo 2026.