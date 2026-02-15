El rincón secreto de Brasil con piscinas naturales y peces de colores: es de los más elegidos por jubilados

Un pueblo con una riqueza histórica y actividades que prometen una experiecia única y divertida.

Durante las vacaciones de verano, uno busca lugares paradisíacos para relajarse, y a veces, evita los destinos masivos. Además de destinos nacionales como Caviahue o Villa Alpina, hay un lugar tranquilo en Brasil que es perfecto para jubilados porque combina la calma de un pueblo con postales sacadas de películas.

Se trata de Tamandaré, un rincón que promete una estadía tranquila y ritmo lento para disfrutar sin apuros. En el último tiempo ha sido elegido por jubilados ya que cuenta con piscinas naturales en las que podés nadar y ver peces de colores en sus aguas cristalinas.

Tamandaré El paraíso de Brasil para que invita a jubilados a relajarse. Archivo. ¿Qué actividades hay para hacer durante las vacaciones? Este rincón de Brasil cuenta con historias únicas y sus actividades impresionan a todos. Entre las más populares se encuentra la visita a la icónica Capela de Sao Benedito (una iglesia pequeña verde y blanca a orillas del mar) y las caminatas para visitar el Forte de Santo Inácio de Loyola del siglo XVII.

Además, el lugar es ideal para niños y jubilados que quieren disfrutar en la playa porque su mar es extremadamente sereno y cálido. Los arrecifes funcionan como una barrera natural que evita las olas, dando la sensación de una piscina real. A su vez, la temperatura del agua oscila entre los 26°C a 28° que permite baños prolongados.