La playa brasileña cerca de Argentina que enamora por sus aguas turquesas y bellezas únicas

Para muchos argentinos que miran Brasil como destino de verano, Torres aparece como una alternativa posible sin llegar a los balnearios más famosos del norte. Está en Rio Grande do Sul, combina playa urbana con acantilados y mantiene una ventaja clave: queda relativamente cerca para quienes viajan desde el Litoral.

La distancia cambia según la ciudad de partida y la ruta elegida. Desde Posadas, por ejemplo, las estimaciones publicadas ubican el recorrido entre unos 887 y 942 kilómetros, por lo que no se trata de un viaje corto, pero sí de una opción más accesible que otros destinos brasileños más lejanos. También está a unos 190 kilómetros de Porto Alegre, una referencia útil para quienes combinan auto, ómnibus o avión.

Torres no se parece tanto a la imagen clásica del Brasil tropical de palmeras y aguas cálidas del nordeste. Su identidad está marcada por formaciones basálticas, playas amplias, sectores de surf y miradores naturales. El Parque Estadual da Guarita es el gran emblema de la ciudad: según la Prefeitura de Torres, tiene alrededor de 40 hectáreas, más de 100 especies de aves y tres de las siete torres naturales que le dieron nombre al municipio.

Ese contraste entre mar y piedra explica buena parte de su atractivo. En Guarita, los acantilados funcionan como una postal inmediata para caminatas, fotos y recorridos al aire libre. El parque abre todos los días, con horarios diferentes según temporada: de 7 a 19 en alta temporada y de 8.30 a 17.30 en baja. El ingreso a pie no tiene costo, aunque el estacionamiento para vehículos sí posee tarifa.

Qué playas visitar en Torres

La Praia Grande es una de las más elegidas por quienes buscan servicios, movimiento y una playa extensa cerca del centro. El sitio oficial de turismo local indica que se extiende por 2.200 metros, desde Prainha hasta la margen del río Mampituba. En su tramo final aparece Praia dos Molhes, de 500 metros, conocida como una zona frecuentada por surfistas.

La Prainha, también llamada Praia do Meio, ofrece otro ritmo. Está integrada al sector donde nació la ciudad y tiene un entorno más urbano, con plazas y el clásico cartel de Torres. Praia da Cal, en cambio, suma oleaje y cercanía con el Morro do Farol, un punto panorámico de 46,1 metros considerado por el municipio como uno de los mejores lugares del litoral gaúcho para observar ballenas francas australes en temporada.

Guarita, Itapeva y naturaleza abierta

La Playa de la Guarita es la postal más buscada. Está dentro del parque estadual y reúne arena, mar, morros y senderos en un mismo recorrido. Para quienes quieren una experiencia más tranquila, Itapeva ofrece un paisaje más abierto y menos urbano. Según la información oficial, es la playa más extensa de Torres, con 3.828,63 metros, y se ubica en una zona asociada a dunas, restinga y ambientes naturales protegidos.

Torres también suma otro atractivo para los viajeros que buscan naturaleza: la Ilha dos Lobos, refugio de vida silvestre administrado por ICMBio. Es la única isla del litoral de Rio Grande do Sul y se encuentra frente a la costa de la ciudad. Con ese perfil, Torres se consolida como una escapada brasileña de cercanía relativa para argentinos: no promete Caribe, pero sí mar, acantilados, caminatas y una postal diferente del sur de Brasil.