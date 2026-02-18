Cuáles son las tres ayudas de Anses que pocos conocen y que dan: 75 mil, 112 mil y 449 mil

Aunque la mayoría conoce prestaciones que tiene la Anses como la AUH o el SUAF, hay un grupo de ayudas que suele pasar desapercibido porque no se cobra todos los meses. Se trata de las Asignaciones de Pago Único (APU), beneficios que se activan una sola vez cuando ocurre un evento familiar específico y se presenta la documentación dentro de los plazos.

En 2026, estos pagos se dividen en tres montos bien distintos: $75.246 por nacimiento, $112.668 por matrimonio y $449.888 por adopción (los valores pueden actualizarse por movilidad).

Las APU incluyen tres ayudas: nacimiento, matrimonio y adopción. Están disponibles para titulares de AUH, personas incluidas en el régimen SUAF, trabajadores registrados y otros grupos que cumplan las condiciones de ingresos y presenten la documentación exigida.

Dos claves para no quedar afuera: el tope de ingresos (individual y familiar) no debe superar el máximo vigente y el trámite debe hacerse dentro de los plazos: en general, entre los 2 meses y hasta los 2 años desde el hecho, según el caso .

Anses otorga estos beneficios a familias que cumplan los requisitos de ingresos y presenten la documentación dentro de los plazos establecidos.

Qué hay que presentar para acceder a cada ayuda

En las tres Asignaciones de Pago Único, Anses suele pedir una base de documentación común: DNI del solicitante (y del grupo familiar si corresponde), constancia de CUIL/CDI/CUIT, certificación negativa de Anses y recibo de sueldo/haber o ticket si corresponde.

A partir de ahí, lo que cambia es el documento que prueba el hecho por el que se solicita la prestación. En el caso de la APU por nacimiento, cuyo monto es de $75.246 en 2026, se debe presentar la partida de nacimiento del hijo o hija. Además, si corresponde, también se puede adjuntar un certificado o testimonio expedido por autoridad judicial por guarda, tenencia o tutela, y el certificado de matrimonio.

En la APU por matrimonio, que en 2026 paga $112.668, el requisito central es acreditar el casamiento con el acta o certificado correspondiente. Si se trata de un segundo o posterior matrimonio, Anses también puede solicitar la sentencia de divorcio y, en caso de corresponder, la documentación por defunción del cónyuge anterior.

Por último, la APU por adopción es la de mayor monto y alcanza los $449.888 en 2026. Para acceder, se debe presentar el testimonio de la sentencia de adopción y la partida de nacimiento con mención de la adopción, ya sea una nueva partida para adopción plena o una partida con anotación marginal para adopción simple. Según el caso, también puede pedirse el certificado de matrimonio.