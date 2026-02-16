Becas Progresar 2026: dónde inscribirse y cómo hacer el trámite paso a paso

Las Becas Progresar se gestionan online y sin costo. Qué requisitos piden, qué líneas existen y qué tener listo para anotarse cuando abra la inscripción.

El trámite de Becas Progresar se realiza de forma online con cuenta en Mi Argentina.

El acceso a las Becas Progresar vuelve a ser una de las consultas más repetidas entre estudiantes que buscan un respaldo económico para sostener la cursada en 2026. El programa está orientado a acompañar trayectorias educativas en distintos niveles y, como cada año, combina condiciones académicas con criterios socioeconómicos.

Aunque el pago se acredita a lo largo del año una vez aprobada la solicitud, lo clave para no perder tiempo cuando se habilite la inscripción es tener los datos personales y del grupo familiar actualizados, además de contar con usuario activo en Mi Argentina. En la práctica, esa validación es la puerta de entrada para iniciar el trámite de Becas Progresar y luego seguir el estado del pedido.

Para acceder a Becas Progresar, el ingreso familiar no debe superar el tope de 3 salarios mínimos. Quiénes pueden pedir Becas Progresar y cuáles son los requisitos Las Becas Progresar están dirigidas a argentinos nativos, naturalizados y también a extranjeros con residencia legal mínima de dos años.

En líneas generales, se pide:

Edad: entre 16 y 24 años en la mayoría de las líneas; en nivel superior puede extenderse para estudiantes avanzados, y Enfermería contempla excepciones.

Ingresos: el grupo familiar no debe superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Como referencia, en febrero de 2026 el SMVM informado por medios nacionales es $346.800, por lo que el tope equivaldría a $1.040.400 (puede variar si cambia el SMVM).

Regularidad académica: ser alumno regular; en nivel superior suele exigirse un avance mínimo (por ejemplo, porcentaje de materias aprobadas). Qué líneas de Becas Progresar existen El esquema de Becas Progresar se organiza en cuatro líneas principales, según el tipo de cursada: