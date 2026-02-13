Becas Progresar 2026: cómo inscribirse paso a paso y cuáles son los requisitos

Las Becas Progresar 2026 continúan como uno de los principales programas de ayuda económica para estudiantes en Argentina. El beneficio, administrado por ANSES, está destinado a jóvenes y adultos que quieran terminar la escuela, cursar una carrera terciaria o universitaria o realizar formación profesional.

Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano y ANSES no publicaron el cronograma oficial de inscripción para las Becas Progresar 2026. En años anteriores, la convocatoria abrió en marzo, por lo que se espera un esquema similar, aunque aún no fue confirmado.

Para este año, el organismo confirmó que los montos se mantienen en $35.000 mensuales, mientras se aguarda la apertura formal de la inscripción para el nuevo ciclo lectivo.

El programa está dirigido a argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país.

En 2026, los montos de las Becas Progresar se mantienen en $35.000. Foto: Télam

Cómo saber el estado de mi solicitud para las becas progresar Foto: Télam

Edad: entre 16 y 24 años para la mayoría de las líneas. En nivel superior puede extenderse hasta los 30 años para estudiantes avanzados. La línea Enfermería no tiene límite de edad.

Ingresos familiares: no superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), que en 2026 equivalen a $966.000 mensuales.

Regularidad académica: ser alumno regular y cumplir con el avance exigido (al menos 50% de las materias aprobadas el año anterior en nivel superior).

Vacunación: contar con esquema completo o en curso.

Cumplir con estos requisitos es clave para que la solicitud sea aprobada.

Cuáles son las líneas de Becas Progresar disponibles

El programa contempla cuatro opciones:

Progresar Obligatorio: Para estudiantes de 16 a 24 años que necesiten finalizar la primaria o secundaria.

Progresar Superior: Destinada a quienes cursan carreras terciarias o universitarias en instituciones públicas.

Progresar Enfermería: Para estudiantes de la carrera de Enfermería, sin límite de edad en tramos avanzados.

Progresar Trabajo: Orientada a cursos de formación profesional avalados por el INET.

Cada línea tiene requisitos específicos, pero comparten las condiciones socioeconómicas generales.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2026

La inscripción es gratuita y se realiza de manera online. El paso a paso es el siguiente:

Crear o validar una cuenta en Mi Argentina.

Ingresar a la plataforma oficial de Progresar o a la app Progresar+.

Completar el formulario con datos personales, académicos y del grupo familiar.

Confirmar la solicitud y hacer el seguimiento desde la misma web.

Es importante que la información personal y familiar esté actualizada en los registros oficiales para evitar demoras o rechazos.

Una vez aprobada la beca, ANSES deposita el dinero en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en 2026

Actualmente, el monto total de la beca es de $35.000 mensuales.

El pago se divide de la siguiente manera:

ANSES deposita el 80% todos los meses ($28.000).

El 20% restante se retiene y se paga al final del ciclo lectivo, una vez acreditada la regularidad académica.

En el caso del nivel superior:

Primer año: $28.000 mensuales.

A partir del segundo año: $35.000 mensuales.

El Presupuesto 2026 prevé partidas para una eventual actualización del monto, aunque el nuevo valor se anunciará oficialmente junto con la apertura de inscripción.

Las Becas Progresar ANSES 2026 siguen siendo una herramienta central para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Con inscripción online y requisitos claros, el programa busca acompañar a miles de estudiantes en todo el país.