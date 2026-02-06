Becas Progresar: cuándo se cobra en febrero 2026 y cuánto paga Anses

La Secretaría de Educación confirmó el calendario de pagos de las Becas Progresar de febrero de 2026. El depósito se realiza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) y las fechas de cobro dependen de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

El programa representa una ayuda económica clave para miles de estudiantes en todo el país, ya que apunta a garantizar la continuidad educativa en los distintos niveles de formación.

El cronograma de pagos comienza el viernes 9 de febrero y se extiende hasta el martes 13, de acuerdo con la terminación del DNI:

El programa Progresar otorga una ayuda de $35.000 mensuales a jóvenes estudiantes que cumplan con los requisitos. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El monto mensual de las Becas Progresar no presenta cambios y se mantiene en $35.000, según lo establecido en la Resolución 388/2025.

Sin embargo, el programa aplica un esquema de retención, por lo que no se cobra el total todos los meses:

Monto total de la beca: $35.000

Monto que se cobra mensualmente: $28.000 (80 %)

Monto retenido: $7.000 (20 %)

El 20 % acumulado se paga a fin de año, una vez que el estudiante presente la certificación de regularidad y cursada correspondiente.

Pagos extra en febrero: saldos retenidos de 2025

Durante febrero de 2026, Anses también continúa con el pago de montos retenidos del año anterior, lo que representa un ingreso adicional para muchos beneficiarios:

$56.000 para quienes ingresaron en la primera convocatoria 2025

$28.000 para quienes se anotaron en la segunda convocatoria

Estos pagos se acreditan junto con el beneficio mensual, según el cronograma vigente.

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar este mes

Aunque algunos estudiantes todavía no vean reflejada la fecha de cobro en Mi Anses, existe una forma simple de verificar si el pago está habilitado.

Los beneficiarios deben ingresar al sitio oficial de Anses y consultar la Certificación Negativa.

Si el comprobante muestra la leyenda “Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR” en color rojo, significa que la persona está en condiciones de cobrar durante febrero.

A quiénes está dirigido el programa Becas Progresar

El programa Becas Progresar está destinado a estudiantes que cursan:

Educación obligatoria

Estudios terciarios

Carreras universitarias

Cursos de formación profesional

En general, alcanza a jóvenes de entre 16 y 24 años, aunque el límite de edad se amplía en líneas específicas del programa, especialmente en casos de personas con hijos, situaciones de vulnerabilidad social o carreras estratégicas.

Por qué el monto de Progresar no cambia este mes

A diferencia de las prestaciones que se actualizan por la movilidad de Anses, las Becas Progresar no cuentan con un mecanismo automático de actualización mensual. El monto del beneficio depende de definiciones del Ministerio de Capital Humano y, hasta el momento, no se anunció ninguna modificación oficial.