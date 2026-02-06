¿Cuánto dura la licencia de conducir ahora? Los nuevos plazos y la renovación digital

El Gobierno nacional introdujo modificaciones clave en la Licencia de Conducir a través del Decreto 196/2025, que actualiza la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La nueva normativa establece cambios en los plazos de vigencia del carnet, incorpora controles médicos obligatorios en cada renovación y consolida la digitalización total del documento mediante la app Mi Argentina.

Las reformas impactan directamente en los conductores de todo el país y buscan agilizar los trámites, reforzar los controles psicofísicos y mejorar la seguridad vial.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) definió nuevos períodos de vigencia que varían según la edad y la categoría habilitada. Los plazos quedan establecidos de la siguiente manera:

La renovación de la licencia de conducir puede realizarse de manera completamente online.

Ya se puede tramitar de manera virtual la licencia de conducir y también tiene validez oficial. Foto: GCBA

A partir de esta última franja etaria, la licencia deberá renovarse todos los años para poder continuar conduciendo.

Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es la obligatoriedad del control psicofísico en cada renovación, independientemente de la edad del conductor.

El examen podrá realizarse en centros médicos públicos o privados habilitados, con profesionales registrados ante la ANSV. Los resultados serán cargados directamente en el sistema nacional por el médico interviniente, lo que permitirá una aprobación más rápida del trámite.

En caso de que el resultado no sea favorable, la renovación podrá ser rechazada o suspendida hasta que el conductor acredite la aptitud necesaria para circular.

Cómo renovar la licencia de conducir de forma digital en Mi Argentina

El trámite de renovación puede realizarse de manera completamente online, sin necesidad de concurrir al centro emisor. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Ingresar a la app o al sitio web de Mi Argentina.

Acceder a la opción “Renovación y/o ampliación de licencia”.

Verificar los datos personales y abonar las boletas correspondientes.

Elegir los prestadores habilitados para exámenes médicos o cursos obligatorios.

Esperar la carga de resultados en el sistema.

Obtener la licencia en formato digital dentro de la aplicación.

Cómo es la nueva licencia de conducir digital

La Licencia Nacional de Conducir se emite ahora en un formato 100% digital, disponible en la app Mi Argentina. El documento incorpora un diseño actualizado y un código QR dinámico, que se renueva cada 24 horas.

Este código permite verificar en tiempo real la vigencia del carnet y el estado psicofísico del conductor, incluso en zonas sin conexión a internet.

La versión física continúa disponible de manera opcional y tiene un costo adicional. En ambos formatos, la validez legal es la misma y comparten la misma fecha de vencimiento.

Categorías de licencias habilitadas

La normativa mantiene la clasificación de licencias según el tipo de vehículo autorizado:

Clase A: motocicletas y triciclos.

Clase B: automóviles particulares y utilitarios livianos hasta 3.500 kg.

Clase C: camiones sin acoplado y casas rodantes motorizadas.

Clase D: transporte de pasajeros, taxis, colectivos y vehículos de emergencia.

Clase E: camiones con acoplado, articulados y maquinaria especial.

Clase G: maquinaria agrícola.

Sistema de puntos y campañas de seguridad vial

El decreto también refuerza el sistema de puntos, mediante el cual los conductores pueden perder puntaje por infracciones de tránsito, afectando la validez de la licencia.

En paralelo, la ANSV implementará campañas de concientización vial, con foco en la educación de los jóvenes y la prevención de accidentes de tránsito.