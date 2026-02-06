Efemérides del 6 de febrero: Bob Marley y los hechos históricos del día
El 6 de febrero recuerda el nacimiento de Bob Marley y otros acontecimientos clave de la historia, la cultura y los derechos humanos en Argentina y el mundo.
El 6 de febrero reúne efemérides que atraviesan la música, el deporte, la política y los derechos humanos. La fecha está marcada, sobre todo, por el nacimiento de Bob Marley, una de las figuras más influyentes de la música del siglo XX, pero también por acontecimientos y personalidades que dejaron huella en Argentina y el mundo.
Efemérides del 6 de febrero: los hechos y nacimientos que marcaron esta fecha
- Nace Bob Marley (1945) En Nine Mile, Jamaica, nace Bob Marley (Robert Nesta Marley), máximo referente del reggae y figura central de la cultura rastafari. Su música trascendió fronteras y convirtió al reggae en un fenómeno global, con canciones emblemáticas como No Woman, No Cry, Redemption Song y Could You Be Loved. Por este motivo, en Jamaica y en distintos países se celebra el Día de Bob Marley.
- La tragedia aérea del Manchester United (1958) Un avión de British European Airways se estrella en el aeropuerto de Múnich cuando trasladaba al plantel del Manchester United de regreso a Inglaterra. El accidente dejó 23 víctimas fatales y marcó uno de los episodios más dolorosos en la historia del fútbol mundial.
- Nace Axl Rose (1962) Nace en Lafayette, Indiana, Axl Rose, cantante y líder de Guns N’ Roses, una de las bandas más influyentes del hard rock, con más de cien millones de discos vendidos en todo el mundo.
- Nace Nicolás Cabré (1980) En Buenos Aires nace el actor argentino Nicolás Cabré, con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. Es reconocido por su participación en ficciones como Gasoleros, Son amores y Botineras.
- Muere Doña Petrona (1992) Fallece Petrona Carrizo de Gandulfo, conocida popularmente como Doña Petrona, pionera de los programas de cocina en la televisión argentina. Su libro de recetas fue uno de los más vendidos de la historia editorial del país.
- Muere Débora Pérez Volpin (2018) Muere la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, a los 50 años, en un caso que generó un fuerte debate público sobre la mala praxis médica y la seguridad del sistema de salud.
6 de febrero: qué fecha clave se conmemora
Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina
Te Podría Interesar
El 6 de febrero se conmemora esta jornada internacional, instituida en 2003, para concientizar sobre la erradicación de una práctica reconocida como una grave violación de los derechos humanos de mujeres y niñas.
Otras efemérides del 6 de febrero
- 1826: El Congreso aprueba la Ley de Presidencia y designa a Bernardino Rivadavia como primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
- 1911: Nace Ronald Reagan, futuro presidente de Estados Unidos.
- 1916: Muere el poeta nicaragüense Rubén Darío.
- 1918: Muere el pintor austríaco Gustav Klimt.
- 1935: Sale a la venta el juego de mesa Monopoly.
- 2011: Muere el guitarrista norirlandés Gary Moore.