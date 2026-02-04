Efemérides del 4 de febrero: qué se conmemora hoy en Argentina y el mundo
El miércoles 4 de febrero se conmemoran hechos históricos, nacimientos y fechas clave en Argentina y el mundo, como el Día Mundial contra el Cáncer.
Este miércoles 4 de febrero se recuerdan hechos históricos, nacimientos y acontecimientos clave que marcaron la historia argentina y mundial. Además, se conmemoran fechas internacionales de concientización, como el Día Mundial contra el Cáncer. A continuación, las efemérides más importantes del día.
Efemérides del 4 de febrero
- 1900 – La Semana del Fuego: Comienza una histórica ola de calor en Argentina que se extendió durante ocho días, con 49 grados de sensación térmica y más de 475 muertes en todo el país.
- 1905 – Inicio de la Revolución Radical: Se inicia el levantamiento encabezado por Hipólito Yrigoyen con el objetivo de poner fin al fraude electoral.
- 1923 – Nace Tincho Zabala, actor y humorista argentino, ganador de tres premios Martín Fierro, figura popular del espectáculo nacional durante décadas.
- 1931 – Nace María Estela Martínez de Perón, conocida como "Isabelita" en La Rioja. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, se convirtió en la primera mujer presidenta de la Argentina.
- 1938 – Estreno de Blancanieves y los siete enanitos. Walt Disney presenta el primer largometraje animado a color de la historia del cine.
- 1945 – Conferencia de Yalta: Stalin, Churchill y Roosevelt se reúnen para definir el orden europeo tras el final de la Segunda Guerra Mundial.
- 1948 – Nace Alice Cooper, músico y pionero del shock rock, combinó el rock con el espectáculo teatral.
- 1965 – Nace Juan Curuche, ciclista argentino. Es el deportista nacional con más participaciones olímpicas, con seis Juegos Olímpicos disputados.
- 1972 – Detención de Carlos Robledo Puch. Fue detenido el mayor asesino serial de la historia criminal argentina, condenado a reclusión perpetua por 11 homicidios.
- 1973 – Nace Oscar de la Hoya, boxeador estadounidense campeón mundial en seis categorías distintas, una de las grandes figuras del boxeo moderno.
- 1987 – Ramones tocan por primera vez en Argentina. La histórica banda de punk rock se presenta en el estadio Obras Sanitarias y vuelve al país en más de 20 oportunidades.
- 1992 – Golpe de Estado fallido en Venezuela. Fracasa la intentona encabezada por Hugo Chávez, que lo catapulta a la escena política del país.
- 2004 – Se crea Facebook. Mark Zuckerberg funda la red social más utilizada del mundo mientras estudiaba en la Universidad de Harvard.
Efemérides internacionales del 4 de febrero
- Día Mundial contra el Cáncer, impulsado por la OMS para concientizar sobre la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento.
- Día Internacional de la Fraternidad Humana, proclamado por la ONU para promover la tolerancia cultural y religiosa.