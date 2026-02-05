Efemérides del 5 de febrero: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo

Las efemérides del 5 de febrero reúnen aniversarios, nacimientos y acontecimientos que marcaron la historia en la Argentina y el mundo. Entre las fechas destacadas del día se encuentra la creación del Conicet , figuras del deporte y la cultura, y celebraciones vigentes.

Este jueves 5 de febrero el exfutbolista Carlos Tevez cumple 42 años. Foto: NA

Nace en La Plata el futbolista argentino Francisco “Pancho” Varallo, ídolo de Boca Juniors y uno de los máximos goleadores de la historia del club.

Nace el escritor estadounidense William Burroughs, una de las figuras más influyentes de la Generación Beat.

1915 – Carlos Rinaldi.

Nace el cineasta argentino Carlos Rinaldi, director y guionista con una extensa trayectoria en el cine nacional.

1936 – Tiempos modernos.

Se estrena Tiempos modernos, película escrita, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin, considerada un clásico del cine y una crítica a la explotación laboral durante la Gran Depresión.

1958 – Creación del CONICET.

Se crea el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), organismo clave para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina.

1967 – Violeta Parra.

Muere la cantautora y poeta chilena Violeta Parra, referente cultural de América Latina.

1982 – Rodrigo Palacio.

Nace el futbolista argentino Rodrigo Palacio, exintegrante de la selección nacional.

1984 – Carlos Tévez.

Nace en Ciudadela el futbolista argentino Carlos Tévez, ídolo de Boca Juniors y uno de los jugadores más ganadores del fútbol argentino.

1992 – Neymar.

Nace el futbolista brasileño Neymar Jr., figura del fútbol internacional.

2012 – Jazmín de Grazia.

Muere en Buenos Aires la modelo y panelista televisiva argentina Jazmín de Grazia, a los 27 años.

2014 – Incendio de Iron Mountain.

Un incendio en el depósito de Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas, provoca la muerte de diez personas. La Justicia determinó que fue intencional.

Conmemoraciones del 5 de febrero