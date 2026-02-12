Anses confirmó un interesante aumento para la AUH y otros planes

Anses dio a conocer un nuevo aumento de la AUH para el mes de marzo luego de conocer la inflación de enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó un nuevo ajuste en los montos de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) que se aplicará a partir de marzo de 2026, en línea con la reciente publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El incremento responde a la variación de precios registrada durante enero, que fue del 2,9 %, y se traduce en una actualización automática de las prestaciones sociales conforme a la normativa vigente de movilidad.

Nuevos valores de la AUH de Anses A partir de marzo, los beneficiarios recibirán montos mayores en sus haberes. Los valores oficiales son los siguientes:

AUH general por hijo: $132.814 (monto bruto). De ese total, el 80 % se paga mensualmente y el 20 % restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, documento obligatorio para acreditar controles de salud, vacunación y escolaridad.

AUH por discapacidad: $432.461 (monto bruto). También se aplica la retención del 20 % que se liquida al presentar la Libreta correspondiente. Este ajuste impacta a millones de familias argentinas que dependen de la AUH para sostener parte de su economía familiar.

¿Quiénes pueden cobrar la AUH? La AUH está destinada a madres, padres o tutores que conviven con menores de 18 años y cumplen los requisitos establecidos por la Anses, como rango de edad de los hijos y presentación de documentación que acredite su situación.