Anses informó quiénes cobran este jueves 12 de febrero

La Anses confirmó el cronograma de pagos para este jueves 12 de febrero y detalló qué beneficiarios podrán acercarse a cobrar según la terminación de DNI.

Anses continúa con el cronograma de pagos correspondiente a febrero y organiza los cobros según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobran este jueves 12 de febrero, de acuerdo con el calendario oficial vigente. Como ocurre cada jornada, el pago se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Durante esta jornada, distintos grupos podrán percibir sus haberes en bancos y centros de pago habilitados en todo el país.

Según informó la Anses, este jueves 12 de febrero cobran:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 3.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 3.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 2.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad: DNI terminados en 2 y 3.

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 6 y 7. Como es habitual, los pagos se acreditan en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios, por lo que no es obligatorio concurrir a una sucursal el mismo día del calendario.

Beneficios que no requieren terminación de DNI Además, hay prestaciones que no siguen un esquema por número de documento. Es decir, todos los beneficiarios pueden cobrar sin importar la terminación de su DNI: