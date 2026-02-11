Anses informó quiénes cobran este miércoles y qué necesitan para hacerlo
El calendario de pagos de Anses ya está en marcha y este miércoles se acreditan haberes y asignaciones para varios grupos, según la terminación del documento.
Esta semana la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a febrero. Este miércoles 11 hay varios grupos alcanzados por los depósitos, aunque no todos cobran en la misma jornada porque, como ocurre habitualmente, las fechas se ordenan por terminación de DNI.
En total, este miércoles cobran siete grupos. Por un lado, se pagan las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo para quienes tienen documentos terminados en 2. En la misma terminación, también se acredita la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo.
Además, la Asignación por Embarazo se deposita para DNI terminados en 1. En paralelo, la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad se acreditan para documentos terminados en 0 y 1.
También hay pagos para beneficiarios de Pensiones No Contributivas, que este miércoles cobran si su DNI termina en 4 o 5.
Por último, Anses avanza con una serie de asignaciones que se abonan sin necesidad de un DNI específico dentro de la jornada. En ese grupo entran las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de pago único, que incluyen Matrimonio, Adopción y Nacimiento.