Anses informó quiénes cobran este miércoles y qué necesitan para hacerlo

Esta semana la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a febrero. Este miércoles 11 hay varios grupos alcanzados por los depósitos, aunque no todos cobran en la misma jornada porque, como ocurre habitualmente, las fechas se ordenan por terminación de DNI.

En total, este miércoles cobran siete grupos. Por un lado, se pagan las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo para quienes tienen documentos terminados en 2. En la misma terminación, también se acredita la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo.

Además, la Asignación por Embarazo se deposita para DNI terminados en 1. En paralelo, la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad se acreditan para documentos terminados en 0 y 1.

También hay pagos para beneficiarios de Pensiones No Contributivas, que este miércoles cobran si su DNI termina en 4 o 5.