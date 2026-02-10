Jubilados y pensionados de Anses: cuáles son los nuevos beneficios vigentes
Los nuevos beneficios de Anses incluyen descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en supermercados y comercios adheridos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó la vigencia del programa Beneficios Capital Humano, que permite a jubilados y pensionados acceder a descuentos y reintegros en supermercados y comercios de todo el país. La iniciativa alcanza a miles de puntos de venta y se aplica de forma automática al pagar con la tarjeta de débito.
El programa incluye más de 7.000 comercios adheridos y supera los 12.000 puntos de venta, con promociones que apuntan a reducir el gasto cotidiano. Los descuentos parten desde el 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y alcanzan el 20% en productos de perfumería y limpieza.
Para acceder a los beneficios, las compras deben realizarse exclusivamente con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión. No es necesario realizar trámites previos ni inscripciones adicionales, ya que los descuentos se aplican directamente al momento del pago en los locales adheridos.
Beneficios adicionales según el banco
Banco Nación: quienes cobran sus haberes en esta entidad acceden a un reintegro adicional del 5% en compras realizadas en cadenas seleccionadas, utilizando tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO, con topes semanales y mensuales.
Banco Galicia: ofrece hasta 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en compras realizadas en supermercados, farmacias y ópticas, con topes mensuales según el rubro.
Banco Supervielle: quienes perciben sus haberes a través de esta entidad acceden a descuentos en supermercados, farmacias y combustibles, en días específicos y según el medio de pago utilizado.
Banco Provincia de Buenos Aires: brinda un descuento adicional del 5% mediante Cuenta DNI en supermercados adheridos, con tope semanal por persona.