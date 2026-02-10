Confirmado: Anses anunció un aumento en las jubilaciones para marzo

Luego de que se conozca este martes por la tarde el dato de la inflación del mes de enero, el primer mes del 2026, Anses hizo lo propio anunciando un aumento para las jubilaciones y pensiones pensando en el mes de marzo. Esto se debe a que los haberes se ajustan según el IPC que confirma el Indec.

La inflación correspondiente al mes de enero dio un 2,9% en promedio con la medición vieja tras la salida de Marco Lavagna del Indec hace muy pocos días. Ese monto será el que se aplicará en los incrementos de las jubilaciones para el próximo mes de marzo.

Al haberse confirmado a través del Indec que la inflación de enero fue del 2,9%, ahora las jubilaciones incrementarán de $359.254 a $379.672 aproximadamente según los cálculos a los que pudo acceder MDZ Online este martes tras la publicación del dato del IPC.

Sin embargo, no todo queda ahí, ya que Anses confirmó la continuidad también para el mes que viene del bono de $70.000 que se viene entregando desde el año 2024 a todos los jubilados. Ese bono no ha sufrido actualizaciones y el monto sigue siendo el mismo desde entonces.

Así las cosas, los jubilados con la mínima pasarían a cobrar $439.672 según los cálculos de Anses para el mes de marzo.

El dato de la inflación de enero

La inflación de enero volvió a dar un numero alto en relación a lo pretendido por el Gobierno, aun tras la renuncia del titular de Indec, Marco Lavagna, quien se negó a continuar con el índice de precios que está vigente desde 2004. El IPC (Índice de Precios al Consumidor) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio un 2,9% para el mes y es la más alta en diez meses.

Con este resultado, el índice de precios al consumidor arranca el año con un número que muestra una fuerte inflexibilidad a la baja, con una progresión de 1,6% en junio; 1,9% en julio; 1,9% en agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre y 2,8% en diciembre, lo que marca un piso que ya lleva más de medio año.

La medición sobre los últimos 12 meses marcó un 32,4%. La división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).