ANSES: quiénes cobran este martes 10 de febrero y cómo sigue el calendario de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que este martes 10 de febrero continúan los pagos de jubilaciones , pensiones y asignaciones correspondientes al calendario de febrero. Todas las prestaciones llegan este mes con un aumento del 2,85%, aplicado según la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Además, el organismo ratificó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, un complemento clave para sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

De acuerdo al cronograma oficial de ANSES, este martes perciben sus haberes los siguientes beneficiarios:

Cómo sigue el cronograma de los cobros de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Foto: Archivo MDZ

Además del detalle de quiénes cobran este martes, ANSES difundió cómo continúa el cronograma de pagos durante el resto de la semana y lo que queda del mes.

Como es habitual, los pagos se organizan según la terminación del DNI. Tras el cobro de los documentos finalizados en 0 el lunes 9 y en 1 este martes 10, el calendario continúa de la siguiente manera:

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

Cambios en el calendario por los feriados de Carnaval

El calendario de pagos de febrero presenta modificaciones debido a los feriados de Carnaval, que este año se celebran el lunes 16 y martes 17 de febrero, conformando el primer fin de semana largo de 2026. Por este motivo, ANSES reordenó algunas fechas habituales, sin afectar los cobros de la primera quincena.

Tras los feriados, los pagos de jubilaciones mínimas continúan así:

DNI terminado en 5: miércoles 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero

Pensiones No Contributivas: fechas restantes de cobro

Las Pensiones No Contributivas se pagan durante la primera parte del mes y no se ven afectadas por los feriados. El cronograma continúa de la siguiente manera:

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de febrero

Jubilados que superan el haber mínimo: pagos de fin de mes

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, el calendario de pagos comienza en la última semana de febrero:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero

AUH ANSES: cómo continúa el pago en febrero

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo comenzaron a cobrar el lunes 9 de febrero. Tras el pago de los DNI terminados en 0 y 1, el calendario sigue de esta forma:

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

Luego de los feriados de Carnaval, los pagos se reanudan así: