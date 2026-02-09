Banco Nación te devuelve $40000 en supermercados y jugosos descuentos en farmacias para jubilados
Banco Nación combina devolución en supermercados y descuento en farmacias, con acreditación diferida y límites por CUIT.
En un escenario donde el gasto cotidiano se siente más, Banco Nación activó recientemente una serie de beneficios para jubilados y pensionados que perciben haberes de Anses en la entidad. La propuesta combina reintegros en supermercados y descuentos en farmacias.
El requisito transversal es pagar con QR usando MODO BNA+ y contar con tarjetas emitidas por el banco, con la cuenta previamente vinculada. La devolución no aparece en el momento: la entidad indica que puede acreditarse hasta 30 días después de la compra. Con el tope mensual, en dos meses se alcanzan hasta $40.000.
Supermercados: devolución del 5% de lunes a viernes
El primer tramo apunta al gasto de alimentos. El banco devuelve el 5% de las compras hechas en supermercados participantes, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2026. Para que corra el beneficio, la operación debe realizarse en el local incluido y pagarse escaneando el QR desde BNA+ o con la aplicación de MODO. Se aceptan pagos con débito Mastercard del banco y también con crédito en Visa o Mastercard. Si se abona con otra billetera, por un link o sin QR, la devolución queda fuera.
El esquema incluye límites para ordenar el reintegro. El máximo es de $5.000 por semana por titular, identificado por CUIT, y la semana se cuenta de lunes a domingo. Además, el total devuelto no puede superar $20.000 por mes calendario. El crédito se refleja en la cuenta en Banco Nación del titular que hizo la compra. El beneficio es personal y no se transfiere. Para que aplique, la cuenta tiene que estar vinculada a MODO BNA+ antes de pagar y no se consideran operaciones hechas usando dinero disponible en la cuenta. El reintegro se muestra como un crédito en los movimientos y conviene guardar el comprobante de pago, por si surge un reclamo o una consulta posterior.
Farmacias: 10% los lunes y hasta tres cuotas
Para el rubro salud, la entidad ofrece un descuento del 10% en farmacias adheridas, válido únicamente los lunes, y con vigencia hasta el 28 de febrero de 2026. La forma de pago repite la regla: QR con MODO BNA+. En compras con crédito participan Visa o Mastercard del banco. En débito, el beneficio alcanza a las Mastercard cuyo número arranca con 551792. El tope mensual es de $10.000 por CUIT, y si se combinan medios de pago, el reintegro se suma hasta llegar al límite.
En esas farmacias también rige la opción de hasta tres cuotas sin interés para operaciones con crédito en Visa o Mastercard. El banco informa tasas y costo financiero en 0%, por lo que la financiación no agrega cargos. La acreditación del reintegro, cuando corresponde, puede demorar hasta 30 días desde la transacción. Al igual que en supermercados, quedan excluidos los pagos fuera de MODO BNA+ y los realizados con dinero disponible en la cuenta. La entidad enmarca estas acciones en su cartera de consumo y aclara que la responsabilidad sobre lo adquirido recae en el comercio.
Claves para aprovecharlo sin errores
Antes de ir a la caja conviene revisar el listado de comercios adheridos, disponible en el portal Semana Nación, y confirmar que la cuenta esté vinculada a MODO BNA+ en la aplicación. Llevar registro del tope semanal y del límite mensual ayuda a ordenar compras y expectativas. Si se cumplen las condiciones, el reintegro llega como un crédito en los movimientos de la cuenta y queda disponible para el uso diario, sin letra chica.