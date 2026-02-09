Banco Nación te devuelve $40000 en supermercados y jugosos descuentos en farmacias para jubilados

En un escenario donde el gasto cotidiano se siente más, Banco Nación activó recientemente una serie de beneficios para jubilados y pensionados que perciben haberes de Anses en la entidad. La propuesta combina reintegros en supermercados y descuentos en farmacias.

El requisito transversal es pagar con QR usando MODO BNA+ y contar con tarjetas emitidas por el banco, con la cuenta previamente vinculada. La devolución no aparece en el momento: la entidad indica que puede acreditarse hasta 30 días después de la compra. Con el tope mensual, en dos meses se alcanzan hasta $40.000.

Supermercados: devolución del 5% de lunes a viernes El primer tramo apunta al gasto de alimentos. El banco devuelve el 5% de las compras hechas en supermercados participantes, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2026. Para que corra el beneficio, la operación debe realizarse en el local incluido y pagarse escaneando el QR desde BNA+ o con la aplicación de MODO. Se aceptan pagos con débito Mastercard del banco y también con crédito en Visa o Mastercard. Si se abona con otra billetera, por un link o sin QR, la devolución queda fuera.

Jubildos supermercado Shutterstock El esquema incluye límites para ordenar el reintegro. El máximo es de $5.000 por semana por titular, identificado por CUIT, y la semana se cuenta de lunes a domingo. Además, el total devuelto no puede superar $20.000 por mes calendario. El crédito se refleja en la cuenta en Banco Nación del titular que hizo la compra. El beneficio es personal y no se transfiere. Para que aplique, la cuenta tiene que estar vinculada a MODO BNA+ antes de pagar y no se consideran operaciones hechas usando dinero disponible en la cuenta. El reintegro se muestra como un crédito en los movimientos y conviene guardar el comprobante de pago, por si surge un reclamo o una consulta posterior.

Farmacias: 10% los lunes y hasta tres cuotas Para el rubro salud, la entidad ofrece un descuento del 10% en farmacias adheridas, válido únicamente los lunes, y con vigencia hasta el 28 de febrero de 2026. La forma de pago repite la regla: QR con MODO BNA+. En compras con crédito participan Visa o Mastercard del banco. En débito, el beneficio alcanza a las Mastercard cuyo número arranca con 551792. El tope mensual es de $10.000 por CUIT, y si se combinan medios de pago, el reintegro se suma hasta llegar al límite.