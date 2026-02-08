Créditos de Anses de hasta 1.500.000: qué se sabe de ellos y a quiénes alcanzaría

Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley para reactivar una asistencia financiera con fondos del FGS. Sería de hasta $1.500.000 y apuntaría a deudas ya existentes.

El proyecto plantea un crédito de Anses para saldar deudas acumuladas.

Un grupo de diputados nacionales impulsa un proyecto de ley para reactivar un programa de asistencia financiera que funcionaría como un crédito otorgado por Anses, con un monto de hasta $1.500.000. La idea central es ayudar a familias endeudadas a cancelar saldos acumulados, especialmente con tarjetas de crédito y préstamos fuera del sistema bancario tradicional.

La clave es que no se trata de un beneficio vigente: por ahora es una iniciativa legislativa y su aplicación dependerá de que el Congreso la apruebe. Además, el oficialismo ya anticipó que no acompañaría la propuesta, por su rechazo a destinar fondos de la seguridad social a préstamos personales.

Cómo funcionaría el crédito de Anses si la ley avanza Según el texto del proyecto, Anses pagaría la deuda del solicitante con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Luego, el organismo recuperaría ese dinero mediante cuotas mensuales que se descontarían automáticamente del ingreso del beneficiario.

Créditos Anses Jubilados - Interna 2 Diputados buscan reactivar con Anses un esquema con cuotas descontadas del ingreso. Archivo MDZ Las condiciones principales que plantea la iniciativa son:

Tasa de interés basada en la TAMAR + 10 puntos porcentuales.

Cuota mensual con un tope del 30% del ingreso.

Plazo de devolución ajustado a la capacidad de pago.

Trámite 100% digital, sin intermediarios ni efectivo. Un punto importante: el crédito no sería para gastar en nuevas compras ni retirar dinero, sino para cancelar deudas previas que el solicitante pueda demostrar.