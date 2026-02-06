Anses: el paso a paso para revisar tus créditos y fechas de cobro en febrero

Si sos beneficiario de algún crédito otorgado por la Anses , es fundamental verificar el estado de tus créditos y las fechas de débito correspondientes a febrero de 2026, ya que el organismo previsional realiza el descuento automático de las cuotas sobre los haberes o asignaciones antes de que se acrediten en tus cuentas bancarias.

Este control es especialmente importante para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) o prestaciones bajo el régimen SUAF y que hayan solicitado un préstamo, ya que un error en la cuenta o falta de fondos puede generar mora y cargos adicionales.

L a Anses permite realizar el control de forma totalmente electrónica a través de la plataforma Mi Anses, accesible desde cualquier celular o computadora. Para hacerlo necesitás:

En ese panel vas a ver el monto total del crédito original, cuántas cuotas ya abonaste, cuántas restan y el valor de cada descuento mensual. Además, podés descargar el contrato original para revisar condiciones como tasa de interés, plazos y otras condiciones.

En el menú principal, seleccionar la sección de “Créditos Anses”, donde se despliega toda la información relacionada con tu préstamo vigente.

Tu número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El organismo no fija un día único para todos; la deducción de la cuota ocurre el mismo día en que se cobra la prestación, y ese calendario depende de la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada titular.

Hoy es el último día de cobro de una asignación clave de Anses Foto: Anses

Para este mes, el calendario de cobro y descuento para las asignaciones programadas en febrero es el siguiente:

DNI terminados en 0: Lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: Martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: Miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: Jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: Viernes 13 de febrero

(Feriado de Carnaval: 16 y 17 de febrero)

DNI terminados en 5: Miércoles 18 de febrero

DNI terminados en 6: Jueves 19 de febrero

DNI terminados en 7: Viernes 20 de febrero

DNI terminados en 8: Lunes 23 de febrero

DNI terminados en 9: Martes 24 de febrero

Dentro del detalle de tu crédito, cada mes figura con un estado. El término “Normal” indica que el débito se realizó sin inconvenientes. En cambio, si la cuota aparece como “Mora”, significa que no pudo realizarse el descuento en la fecha programada, generalmente por falta de fondos suficientes en tu cuenta o errores en la CBU registrada.

Si una cuota entra en mora, el sistema intentará cobrarla nuevamente el mes siguiente, sumando al descuento habitual la cuota atrasada más los intereses punitorios correspondientes, lo que puede representar un cargo mayor en el próximo cobro.