Pensión por discapacidad en 2026: requisitos clave, monto actualizado y cómo pedirla

En Argentina, existe una prestación pensada para personas con discapacidad que, por su condición, no pueden trabajar y además no cuentan con recursos suficientes. Se trata de la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral , un esquema de protección social que se gestiona con intervención de Anses y la Andis .

No funciona como un “beneficio automático” por diagnóstico: el eje está en demostrar limitaciones reales para la vida laboral y cotidiana, dentro de un análisis profesional que incluye documentación clínica y un estudio de la situación social.

Para iniciar el pedido se deben cumplir condiciones básicas. La principal es acreditar una incapacidad laboral igual o superior al 66% , determinada mediante el Certificado Médico Oficial (CMO) . También se exige estar en vulnerabilidad social , sin ingresos ni medios suficientes para sostenerse. Además, no se puede percibir jubilación, pensión u otra prestación estatal (contributiva o no contributiva) que resulte incompatible.

Otro punto relevante: no se debe tener empleo formal; sin embargo, es posible registrarse como monotributista social en ciertos casos. El CMO es el documento que ordena todo el trámite: lo emiten profesionales habilitados en hospitales o centros públicos y debe incluir diagnóstico, evolución, limitaciones funcionales y respaldo con estudios.

Una confusión frecuente es creer que existe un catálogo cerrado de patologías que habilitan la pensión. En la práctica, lo que se analiza es cómo afecta la condición a la capacidad de trabajar . Por eso pueden presentarse casos muy distintos: trastornos neurológicos, enfermedades crónicas con consecuencias incapacitantes, discapacidades sensoriales o motoras severas, entre otros. La clave es que la evidencia médica muestre una merma laboral significativa , alcanzando o superando ese 66%. En esa evaluación no importa solo el nombre del cuadro, sino el grado de compromiso funcional y su traducción concreta en la vida diaria.

El haber de esta pensión equivale al 70% de la jubilación mínima y se actualiza con los mecanismos vigentes. En enero de 2026 se aplicó un incremento del 2,5%, asociado a la movilidad mensual que toma como referencia la inflación de dos meses previos medida por INDEC. Con ese ajuste, el monto pasó de $238.615,71 a $244.509,52. A esa cifra se agregó un bono de $70.000 contemplado para 2026, de modo que el total cobrado en enero fue de $314.509,52. En general, la PNC resulta incompatible con otras prestaciones similares; de todos modos, puede coexistir con determinados beneficios familiares, según condiciones específicas.

Trámite paso a paso: online o con turno

La solicitud puede iniciarse de dos maneras. La vía digital se realiza en Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y eligiendo la opción de solicitud de pensión por invalidez laboral, completando formularios y adjuntando la documentación. La alternativa presencial requiere turno en una oficina de Anses o en un punto de atención de Andis, con presentación de DNI y CMO. Antes de empezar, conviene revisar en Mi Anses que estén correctos datos personales, domicilio, grupo familiar y, si corresponde, información bancaria: ese control suele evitar idas y vueltas.

En ciertos casos pueden pedir entrevistas o papeles adicionales. Un consejo simple que ahorra problemas: conservar copias de todo lo presentado y no recurrir a intermediarios, ya que el procedimiento es personal y gratuito.