A fijarse en casa: cuál es la marca de perfumes que la Anmat prohibió

La Anmat ordenó retirar del mercado una marca de perfumes artesanales tras detectar eventos adversos y falta de inscripción sanitaria en sus productos.

La Anmat dispuso la prohibición del uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de una serie de perfumes que se vendían en el país sin cumplir con los requisitos sanitarios exigidos. La medida alcanza a todos los productos identificados como "Perfumes de autor / Perfumes artesanales", de la marca ZENTIDOS, en cualquiera de sus presentaciones.

Según informó el organismo, la decisión se formalizó mediante la Disposición Nº 228/2026 y se tomó luego de recibir reportes de eventos adversos, principalmente cuadros de dermatitis, vinculados al uso de algunas variedades de estos perfumes. Estos avisos surgieron del área de Cosmetovigilancia, encargada de monitorear efectos no deseados asociados a productos cosméticos.

Anmat (9).JPG La decisión de la Anmat incluye la baja de publicaciones en redes sociales y portales de venta online. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. Durante la investigación, la Anmat se dio cuenta que los perfumes no contaban con datos de inscripción sanitaria. Al consultar la base oficial de cosméticos habilitados, no se encontraron registros que coincidieran con la información declarada en el rotulado de los productos, lo que representa una infracción a la normativa vigente.

Anmat descubrió que los perfumes se vendían en gran parte del páis Además, se verificó que los perfumes se ofrecían a través de redes sociales y plataformas de venta en línea, con envíos a todo el país. Por ese motivo, la Anmat dio intervención a las áreas correspondientes para gestionar la baja de esas publicaciones y evitar que los productos sigan circulando.

Desde el organismo remarcaron que la prohibición se mantendrá hasta que los perfumes sean debidamente regularizados. La medida busca proteger la salud de la población y evitar riesgos asociados al uso de cosméticos que no fueron evaluados ni autorizados por la autoridad sanitaria.