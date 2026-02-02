Revisá si lo tenés en casa: Anmat prohibió kits de maquillaje infantil populares

La Anmat oficializó la medida en el Boletín Oficial tras inspecciones en comercios de la Ciudad de Buenos Aires y detectó productos sin registro y con rotulado incompleto.

La Anmat publicó una disposición en el Boletín Oficial en la que se comunica la prohibición de productos cosméticos infantiles. La decisión se tomó después de inspecciones en comercios de la Ciudad de Buenos Aires y consultas que recibió el organismo, donde se detectaron artículos sin registro, con rotulado incompleto o fabricados en condiciones no autorizadas.

Qué observó Anmat en las inspecciones y qué dice el Boletín Oficial La medida fue oficializada por la Anmat a través de la Disposición 221/2026, publicada en el Boletín Oficial. Allí se detalló que, durante inspecciones realizadas entre noviembre y diciembre del año pasado, se detectó la venta de kits de maquillaje, bases, esmaltes y perfumes que no tenían datos de inscripción sanitaria en el rotulado, en incumplimiento de la normativa vigente.

Además, la consulta a la base de datos oficial confirmó que ninguno de esos productos correspondía a registros habilitados por la Anmat, lo que impidió determinar si fueron elaborados bajo condiciones higiénicas adecuadas, con ingredientes permitidos y en establecimientos habilitados.

En ese marco, el organismo recordó que la ley 16.463 prohíbe la elaboración, tenencia, distribución y entrega de productos ilegítimos o impuros, y que la normativa específica de cosméticos solo permite la circulación de artículos debidamente inscriptos y controlados.

En el Boletín Oficial se indicó que "a fin de proteger a eventuales usuarios" de estos "productos cosméticos ilegítimos" se resolvió prohibirlos en todo el país. La decisión de Anmat alcanza a todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, e incluye la prohibición de su uso, comercialización, publicidad y publicación en plataformas de venta online. También se comunicó que intervinieron las áreas técnicas correspondientes y que se informó a las autoridades sanitarias jurisdiccionales.