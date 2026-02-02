Anses paga $109.545 en febrero: quiénes lo cobran y cómo pedirlo

Anses confirmó el pago de $109.545 durante febrero para un grupo específico de beneficiarios que cumplen con los requisitos de la asignación por matrimonio y ya tienen el trámite aprobado.

Anses confirmó que en febrero se pagará una ayuda económica puntual, pero no será para todos los beneficiarios: el monto de $109.545 corresponde a la Asignación por Matrimonio, un pago único que se cobra si el trámite está aprobado y se cumplen las condiciones dentro del sistema de seguridad social.

Este extra se suma al calendario habitual del organismo para el segundo mes del año, que llega con el aumento del 2,8% aplicado a las prestaciones, definido por la fórmula vigente y tomando como referencia la inflación de diciembre. El objetivo oficial del ajuste es acompañar la suba de precios y sostener el poder de compra de los ingresos.

Quiénes pueden cobrar $109.545 en febrero La Asignación por Matrimonio está dirigida a un universo específico de personas registradas en el régimen de asignaciones familiares. Pueden pedirla quienes estén dentro de alguno de estos grupos:

Personas con empleo formal en el sector privado.

Trabajadores que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Beneficiarios de la prestación por desempleo.

Trabajadores temporarios o eventuales.

Titulares de la pensión honorífica para veteranos de guerra del Atlántico Sur. Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación El refuerzo de Anses forma parte de las asignaciones de pago único y está destinado a parejas que cumplen requisitos dentro del sistema de seguridad social. Shutterstock Por qué el monto es $109.545 Tras la última actualización de las asignaciones de pago único, el valor de la Asignación por Matrimonio quedó en $109.545. Ese importe está vigente desde enero y se mantiene durante febrero para quienes ya tengan el beneficio aprobado en Anses. La actualización se da por el mecanismo periódico de ajustes vinculado al IPC que publica el INDEC.

Cómo hacer el trámite para cobrar la Asignación por Matrimonio La gestión puede iniciarse de dos maneras: