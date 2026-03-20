Anses ajustó la AUH para abril: cuánto cobrarán los beneficiarios el mes que viene

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) aplicará en abril de 2026 un nuevo aumento en la Asignación Universal por Hijo ( AUH ), en línea con la fórmula de movilidad vigente que ajusta los haberes según la inflación. El incremento rondará el 2,9% , l o que impactará directamente en los montos que perciben millones de beneficiarios en todo el país.

Con la actualización prevista, la AUH pasará a ubicarse en torno a los $136.666 por hijo , aunque el monto que se cobra mensualmente es menor debido a la retención del 20% que realiza el organismo.

En la práctica, los titulares recibirán cerca de $109.000 de bolsillo , mientras que el porcentaje retenido se paga posteriormente al presentar la Libreta AUH con los controles de salud y educación correspondientes.

En el caso de hijos con discapacidad, los valores también se actualizan con el mismo criterio, alcanzando cifras significativamente más altas.

El ajuste de abril responde al esquema de movilidad implementado por Anses, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este mecanismo busca sostener el poder adquisitivo de las prestaciones sociales frente al avance de la inflación, con actualizaciones mensuales o periódicas según la normativa vigente.

Cómo y cuándo se cobra

El pago de la AUH se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI de cada beneficiario. El calendario oficial es difundido por Anses en los días previos al inicio del cronograma mensual.

Además, los titulares pueden acceder a beneficios adicionales como la Tarjeta Alimentar o el cobro acumulado del 20% retenido, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La AUH continúa siendo una de las principales herramientas de asistencia social en Argentina. Con cada actualización, el Gobierno busca amortiguar el impacto de la suba de precios en los hogares con menores ingresos.