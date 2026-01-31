Cuánto van a cobrar las beneficiarias de las Asignaciones Familiares de Anses en febrero

Anses aplicará en febrero un ajuste de 2,85% por movilidad y ya quedaron definidos los nuevos montos de AUH, SUAF y pagos únicos.

Anses actualiza en febrero los valores de asignaciones familiares y los topes de ingresos del grupo familiar.

Con Anses ya se puede saber cuánto van a cobrar las asignaciones familiares en febrero, tras la actualización que sigue el esquema de movilidad mensual atado al IPC (Decreto 274/2024). Con la inflación de diciembre, el aumento confirmado para el segundo mes del año es de 2,85%, y también se ajustan los límites y rangos de ingresos que determinan el acceso a cada prestación.

La actualización fue oficializada por Anses mediante la Resolución 23/2026, que además establece que, si aparecen montos con decimales, se aplica redondeo al número entero siguiente.

image Anses mantiene el esquema de cobro con retención del 20% en AUH y paga SUAF según rangos y zona. Boletín Oficial De cuánto es el aumento que comunicó Anses Con la suba de febrero, la AUH de Anses queda en $129.096 por hijo. Como todos los meses, Anses deposita el 80% ($103.276,80) y retiene el 20% para pagarlo cuando se presenta la Libreta. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto sube a $420.354, con un pago mensual del 80% de $336.283,20.

En paralelo, Anses actualiza los montos del sistema SUAF para trabajadores registrados, que dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). En el valor general, la Asignación Familiar por Hijo queda en $64.554 para IGF de hasta $999.482; baja a $43.544 si el IGF está entre $999.482,01 y $1.465.838; pasa a $26.338 entre $1.465.838,01 y $1.692.360; y queda en $13.588 para ingresos de $1.692.360,01 a $5.292.758.

Para hijo con discapacidad (SUAF), también en valor general, Anses paga $210.186 con IGF de hasta $999.482; $148.692 si el IGF va de $999.482,01 a $1.465.838; y $93.844 cuando el IGF se ubica entre $1.465.838,01 y $5.292.758.