Cuánto van a cobrar las beneficiarias de las Asignaciones Familiares de Anses en febrero
Anses aplicará en febrero un ajuste de 2,85% por movilidad y ya quedaron definidos los nuevos montos de AUH, SUAF y pagos únicos.
Con Anses ya se puede saber cuánto van a cobrar las asignaciones familiares en febrero, tras la actualización que sigue el esquema de movilidad mensual atado al IPC (Decreto 274/2024). Con la inflación de diciembre, el aumento confirmado para el segundo mes del año es de 2,85%, y también se ajustan los límites y rangos de ingresos que determinan el acceso a cada prestación.
La actualización fue oficializada por Anses mediante la Resolución 23/2026, que además establece que, si aparecen montos con decimales, se aplica redondeo al número entero siguiente.
Te Podría Interesar
De cuánto es el aumento que comunicó Anses
Con la suba de febrero, la AUH de Anses queda en $129.096 por hijo. Como todos los meses, Anses deposita el 80% ($103.276,80) y retiene el 20% para pagarlo cuando se presenta la Libreta. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto sube a $420.354, con un pago mensual del 80% de $336.283,20.
En paralelo, Anses actualiza los montos del sistema SUAF para trabajadores registrados, que dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). En el valor general, la Asignación Familiar por Hijo queda en $64.554 para IGF de hasta $999.482; baja a $43.544 si el IGF está entre $999.482,01 y $1.465.838; pasa a $26.338 entre $1.465.838,01 y $1.692.360; y queda en $13.588 para ingresos de $1.692.360,01 a $5.292.758.
Para hijo con discapacidad (SUAF), también en valor general, Anses paga $210.186 con IGF de hasta $999.482; $148.692 si el IGF va de $999.482,01 a $1.465.838; y $93.844 cuando el IGF se ubica entre $1.465.838,01 y $5.292.758.
Además, en febrero Anses actualiza las Asignaciones de Pago Único, que se cobran una sola vez: por nacimiento el monto queda en $75.246, por adopción sube a $449.888 y por matrimonio se ubica en $112.668. Para acceder a estos beneficios, Anses toma como referencia el tope de IGF que figura en el cuadro, que llega hasta $5.292.758.
Por último, la Ayuda Escolar Anual no entra en este ajuste mensual porque se actualiza una vez por año en marzo. Por eso, en febrero Anses mantiene el valor vigente y, como referencia en el cuadro, el monto general figura en $42.039.