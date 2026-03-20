Antes de que termine marzo: las ayudas que Anses paga hoy

El calendario de la Anses entra en sus últimos tramos de marzo y todavía quedan prestaciones por cobrar en distintos grupos de beneficiarios.

La Anses sigue adelante con el calendario de pagos de marzo y este viernes 20 de marzo les toca cobrar a los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo con DNI terminado en 9. Se trata de una de las últimas fechas del cronograma para este grupo dentro del tercer mes del año.

En la misma jornada también reciben sus haberes los titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo con documentos finalizados en 9. De esta manera, el organismo continúa con los pagos organizados según la terminación del DNI para las prestaciones más numerosas del sistema.

Además de esos grupos, marzo incluye beneficios que no se liquidan de acuerdo con el número de documento. Entre ellos aparecen las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, junto con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En ambos casos, el período de cobro fue fijado entre el 12 de marzo y el 10 de abril para todas las terminaciones de DNI.

anses nuevo local torres procrear (10).JPG El cronograma de marzo también mantiene ayudas que se cobran sin importar la terminación del DNI. ALF PONCE MERCADO / MDZ Durante este mes, jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,88%. Con esa actualización, quienes cobran la jubilación mínima perciben, junto con el bono de 70 mil pesos, un total de $439.600,88. A la vez, las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto reciben un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Con el refuerzo incluido, la Pensión Universal para el Adulto Mayor queda en $365.680,70, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez pasan a $328.720,62, y la Pensión para Madres de siete hijos llega a $439.600,88. Las asignaciones también se actualizan este mes: la AUH queda en $132.814, la AUH con Discapacidad en $432.461, la Asignación Familiar por Hijo en $66.414 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad en $216.240.