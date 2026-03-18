Anses: últimos días para realizar un trámite clave que no podés dejar pasar en marzo

El trámite de la Libreta AUH en Anses vence el 31 de marzo y quienes no lo completen perderán el 20% acumulado.

La Libreta AUH se puede presentar de forma digital desde mi Anses o la app del organismo sin necesidad de turno. Foto: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recuerda un importante trámite que vence el 31 de marzo. Se trata de la presentación de la Libreta AUH 2025. Esto permite acceder al derecho a cobrar el 20% del complemento acumulado durante el año anterior.

Qué es la Libreta AUH y para qué sirve La Libreta AUH es un documento que acredita que los hijos asisten a la escuela y se realizan los controles de salud correspondientes. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo lo deben presentar todos los años de forma obligatoria y tiene dos funciones: habilita el cobro del 20% retenido del año anterior y permite acceder a la Ayuda Escolar Anual.

Cómo hacer el trámite paso a paso El trámite se puede realizar de forma digital desde mi Anses o la app del organismo con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro hay que ir a Hijos, Libreta AUH y revisar qué secciones faltan completar: educación, salud y vacunación por cada hijo.

Si falta alguna sección hay que seleccionar Generar Libreta para descargarla o enviarla por mail, imprimirla en una sola hoja con buena calidad y llevarla a la escuela o centro de salud para que la completen y firmen.

Con la libreta completa y firmada hay que sacarle una foto en formato JPG de menos de 3 MB, sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que se vean las cuatro esquinas del formulario. Luego ingresar nuevamente a mi Anses, ir a Hijos, Libreta AUH y subir la imagen para finalizar el trámite.