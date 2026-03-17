Cuánto cobraría la AUH en abril 2026 con el aumento confirmado por el Indec

El Indec confirmó la inflación de febrero y ya se puede estimar cuánto cobrará la AUH de Anses en el mes de abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara un nuevo aumento para abril. Luego de confirmarse la inflación de febrero del 2,9% por parte del Indec, ya es posible estimar cuánto cobrarán las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) el mes que viene.

El ajuste se rige por la fórmula de movilidad establecida en el Decreto 274/24, que determina que los aumentos para jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás.

PESOS Anses aplicará un aumento del 2,9% a todas las asignaciones el mes que viene. Archivo MDZ Cuánto se cobra por AUH en abril 2026 Con la actualización prevista del 2,9%, el nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo pasaría a ubicarse en $136.653,44. En el caso de la AUH por discapacidad, el valor actualizado alcanzaría $444.946,22. Como todos los meses, los beneficiarios cobrarían el 80% de la prestación, ya que el 20% restante queda reservado hasta que se presente la libreta AUH.

Las asignaciones familiares destinadas a trabajadores registrados también tendrán un ajuste del mismo porcentaje. Dentro del primer rango de ingresos, el pago por hijo ascendería a $68.341, mientras que la asignación por hijo con discapacidad se ubicaría en $222.511.