La descomunal cifra que demanda Axel Kicillof a la Nación por una deuda de Anses

El Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires ratificó que continúa adelante con la demanda contra el Estado nacional por la deuda que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSeS ) , en el marco de una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Seguiremos reclamando los recursos que pertenecen a las y los 17 millones de bonaerenses”, enfatizó Pablo López, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, ante el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Tras la audiencia, el titular de la cartera económica bonaerense valoró esta convocatoria y precisó: "Gracias a este espacio de diálogo institucional que dispuso la Corte pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con nuestra Provincia por el sistema jubilatorio provincial, que ya supera los $2,2 billones".

El funcionario apuntó a demás que "el Gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo y se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril. Esperamos llegar a esa instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este incumplimiento por parte del Gobierno nacional".

El reclamo por los fondos de ANSeS es uno más entre los siete que tiene la provincia contra la Nación. "Las deudas que el Gobierno nacional mantiene con las y los bonaerenses entre transferencias no automáticas y obras inconclusas totalizan los $15,6 billones, por lo que desde la Provincia hacemos un esfuerzo enorme para seguir manteniendo las funciones básicas del Estado bonaerense", precisó el ministro.

Y agregó que "desde la gestión del gobernador Axel Kicillof seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla con las obligaciones que tiene con nuestra Provincia y recuperar los recursos que pertenecen a las y los 17 millones de bonaerenses”, concluyó.

Mirá el video con las declaraciones de Pablo López

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Otras demandas de la gestión Kicillof buscar reparaciones por el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

Coparticipación al tope de la agenda

Hay que aclarar que los reclamos se producen en un contexto de fuerte caída de la recaudación por la recesión que sacude a la provincia de Buenos Aires y al país "producto de las políticas económicas nacionales", remarcó el funcionario bonaerense.

A esto se suma el impacto de la baja de recursos por transferencia automáticas vía coparticipación federal de impuestos. Es que la provincia de Buenos Aires está fuertemente perjudicada por el régimen de Coparticipación, a través del cual pese a aportar el 38% de la recaudación nacional recibe sólo el 7% del total de lo recaudado, mientras Nación concentra el 70%.

Desde la provincia destacan que el recorte de transferencias obligatorias por parte del Gobierno Nacional representa un importante perjuicio para las finanzas provinciales, que impactan en la "capacidad de dar mejores servicios a los más de 17 millones de bonaerenses".