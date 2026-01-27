Anses: el trámite clave que debés realizar y que es muy fácil de obtener
Anses recordó cómo llevar adelante la Certificación Negativa y para qué sirve ese trámite de vital importancia.
Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, permite obtener el trámite de la Certificación Negativa en www.anses.gob.ar. A su vez, explicó para qué sirve dicho documento y en qué ocasiones pueden solicitarlo. El paso a paso es muy simple, según explicaron oficialmente.
Este comprobante sirve para acreditar que la persona no cuenta con cobertura de una obra social, no posee aportes ni transferencias como autónomo o monotributista y no cobra prestaciones de Anses ni programas sociales.
Para descargarla desde la web, se debe ingresar el CUIL y el período a consultar, que debe estar comprendido dentro de los últimos seis meses.
La tramitación también se puede efectuar a través de la app mi Anses, en la sección Mis datos, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Esta constancia no requiere sello o firma de personal del organismo y tiene una validez de 30 días. Para más información, los interesados pueden ingresar aquí.
El detalle de la Certificación Negativa de Anses
La Certificación Negativa es un comprobante que emite Anses en donde se deja constancia que no registrás:
- Declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia.
- Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores activos como pasivos).
- Transferencias como autónomo, monotributista y/o personal de casas particulares.
- Cobro de Asignación por Maternidad para personal de casas particulares
- Cobro de la Prestación por Desempleo
- Cobro de programas sociales
- Cobro de la Asignación Universal por Hijo o Asignación por Embarazo
- Cobro de Asignaciones Famliares
- Cobro de Progresar
- Iniciación de Prestación Previsional Nacional
- Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud
- Obra social
Además, en este comprobante figura si te encontrás registrado como monotributista social.
La certificación negativa obtenida a través de la web de ANSES no requiere sello o firma de un agente del organismo y tiene una validez de 30 días.